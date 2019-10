Ábalos asegura que "no hay hoja de ruta" en el gobierno del "iluminado" Torra

El ministro de Fomento en funciones, José Luís Ábalos, ha criticado la gestión del presidente de Cataluña, Quim Torra, al que ha tachado de "iluminado" con un Gobierno sin "hoja de ruta".

"No saben salir, no hay hoja de ruta, no hay representante", ha dicho el también secretario de Organización socialista en un desayuno informativo organizado por El Economista, en el que apostó por pasar página de este "desafío fracasado".

Ábalos ha defendido que el parlamentarismo "es la esencia de la cooperación" y ha criticado el hecho de que Torra "solo está pensando en sí mismo" y "en su misión", cuando debería contar con todos, incluidos los que no le votaron.

La parte positiva de lo ocurrido los últimos días en Cataluña, escenario de graves disturbios en protesta por la sentencia del "procés", ha sido, en su opinión, el comportamiento, la cooperación, y "el grado de profesionalidad" de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.