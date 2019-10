Absuelto un coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico porque el delito está prescrito

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella de los delitos contra la salud pública y cohecho por los que la Fiscalía solicitaba nueve años de prisión. Los tres magistrados consideran "acreditado" el delito de narcotráfico, pero añaden que éste había prescrito en el momento en el que García Santaella fue imputado, según señala el fallo, al que ha tenido acceso eldiario.es. El tribunal considera que el cohecho no fue debidamente acreditado durante el juicio.

García Santaella estaba acusado de haber permitido la introducción de un alijo de hachís en la costa de Granada cuando era responsable del grupo antidroga de la Comandancia, en calidad de comandante, a cambio de recibir 120.000 euros.

Los magistrados afirman en su fallo que no pueden aplicar el tipo "superagravado" al coronel García Santaella porque la cantidad con la que se traficó no supera los 2.000 kilos de hachís, por lo que los hechos presciben a los cinco años y no a los diez. El mando no resultó imputado hasta 2015 y la introducción de la droga se produjo a finales de 2005.

En el retraso en la imputación de García Santaella influyó que Asuntos Internos de la Guardia Civil decidiera no judicializar su investigación contra el entonces comandante al considerar que solo había actuado con "exceso de celo". La magistrada de Granada María Ángeles Jiménez llegó a imputar al jefe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el momento de los hechos, el coronel Francisco Ortiz. En el momento de su cese, Ortiz estaba destinado en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.

Un traficante marroquí y otro español habían sido grabados refiriéndose a un tal "Padre" en los pinchazos telefónicos. Al ser detenidos con la explotación de la operación, identificaron a esa persona como al coronel García Santaella. Ninguno de los dos declaró en el juicio por estar en paradero desconocido. Con todo, el tribunal valoró su declaración en fase de instrucción. La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), que ha ejercido la acusación popular, solicitaba 18 años de cárcel para Santaella.

García Santaella ocupaba un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil cuando eldiario.es reveló que estaba imputado por narcotráfico en abril de 2015. A las pocas horas, el coronel fue destituido por "pérdida de confianza". Al frente del instituto armado estaba entonces Arsenio Fernández de Mesa. El Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz había firmado el 2 de febrero la concesión de la Cruz de Plata para el coronel, pese a que en ese momento los indicios ya se acumulaban contra García Santaella y estaba al borde de la imputación.