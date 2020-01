Borràs (JxCat) alerta de que el pacto ERC-PSOE puede anticipar elecciones en Cataluña

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha alertado este jueves de que el acuerdo entre ERC y PSOE puede suponer una "fractura" en el Govern y que esto podría conllevar la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha apuntado que habrá que ver qué "consecuencias" tiene este acuerdo y la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, y ha reconocido que en un gobierno de coalición como el de la Generalitat siempre existe la posibilidad de avanzar elecciones si hay una ruptura entre ambos partidos.

"Dentro de un gobierno siempre hay esta posibilidad cuando no hay un entendimiento, hay fractura y falta de confianza entre los socios de gobierno. Que esto pueda pasar no quiere decir que tenga que pasar. Tendremos que ver en qué términos se produce todo y en qué manera lo que acabe pasando condiciona este escenario electoral", ha manifestado.

"Lo que sería raro es que un socio de gobierno quisiera dar estabilidad al Gobierno español y generase inestabilidad al Govern catalán", ha afirmado en alusión a ERC.

Aunque ha rechazado hablar de crisis en el Govern, ha reconocido que ha habido numerosas tensiones dentro del Ejecutivo catalán entre ERC y JxCat, y que se hable de crisis parece un "bucle permanente", aunque ha destacado que todavía sigue funcionando.

La líder de JxCat ha reiterado su rechazo al acuerdo entre ERC y PSOE porque considera que los socialistas ya ha negado en reiteradas ocasiones que se pueda debatir sobre autodeterminación en la mesa de negociación que han pactado, y también ha recriminado que el acuerdo implique al Govern cuando JxCat no conoce los detalles: "No se puede hablar de una mesa entre gobiernos si el socio mayoritario del Govern no sabe nada de esta mesa".

INHABILITACIÓN DE TORRA

Además, Borràs ha señalado que otra causa para que se anticipen elecciones en Cataluña podría ser la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha avisado de que sería un escándalo y una "aberración democrática".

En este sentido, ha planteado la posibilidad de que Torra se someta a una cuestión de confianza en el Parlament si es inhabilitado de manera firme, ya que considera que la Cámara catalana es el único que puede echar al presidente de su cargo.