Cantó: Cataluña está en un punto muerto muy peligroso y hay que intervenir

El diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó advierte de que la situación de Cataluña se encuentra en "un punto muerto muy peligroso", que es el de la radicalización de la calle y saltarse la ley, y cree necesario intervenir para que los espacios públicos "sean neutrales y no de parte".

En una entrevista con la Agencia EFE, Cantó se muestra preocupado por que el PSOE no sea capaz de decir que no indultará los políticos catalanes presos en caso de que sean condenados, y afirma que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no tendría problema en decir que no los indultará nunca.

Para Cantó, la incapacidad del Gobierno para decir "algo tan sencillo" significa que "el apoyo de ERC y de los del 3 % tiene un precio que, si se paga por parte del PSOE, como todo parece indicar, va a ser un precio trágico para la democracia española y para España".

El diputado alerta de "la escalada violenta" que se está viviendo en Cataluña, con escraches y "encerronas salvajes" a miembros de Ciudadanos y con "pintadas amenazantes" al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que han tenido que borrar afiliados de Ciudadanos, mientras el Estado "sigue sin actuar".

El Estado "no está ni se le espera", lamenta Cantó, quien insiste en que Cataluña está en "un punto muerto muy peligroso, que es el de la radicalización en la calle, de saltarse la ley y de una tensa espera al momento en que se dicten las sentencias" del "procés".

La solución para Toni Cantó es "intervenir en Cataluña y ocuparse de que los espacios públicos sean neutrales y no de parte, secesionista siempre".

Aboga por intervenir en la Educación, "no de ninguna manera especial, sino simplemente cumpliendo la ley" a través de la Alta Inspección Educativa, y ve "vergonzoso" que solo haya dos inspectores en toda Cataluña.

También defiende que se cumpla la ley y recuerda que el Tribunal Constitucional dijo que había que garantizar un mínimo del 25 % de enseñanza en castellano, algo que no se cumple en Cataluña pero tampoco, añade, en la Comunitat Valenciana.

Además, defiende que la televisión pública autonómica, TV3, "sea pública y no de parte", y advierte de que si el PSC no hace estas cosas y el PP "sigue mirando a otro lado", la situación "no se va a arreglar, sino que va a seguir empeorando".

Lo que hay que hacer, según Toni Cantó, es "ganar el Gobierno de la Generalitat" y que lo lidere Inés Arrimadas, aunque defiende que las elecciones se hagan cuanto toca pues Cataluña es el territorio de España "donde más se ha votado en los últimos diez años".

"Se necesita un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos y no en seguir lanzando cortinas de humo y dividiendo y con un presidente supremacista como Quim Torra, que nos desprecia al resto de españoles", asegura.