Carmen Calvo: "No va a haber adelanto electoral y va a haber Presupuestos Generales del Estado"

"No va a haber adelanto electoral y lo que va a haber es Presupuestos Generales del Estado". Con esa contundencia ha zanjado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el debate sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones ante el "nuevo escenario" que el propio Ejecutivo ha reconocido que se ha abierto con los cambios en el PDeCAT y las advertencias de que le hará "más difícil" llegar a acuerdos.

Tras ese cambio, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, abrió la puerta a la convocatoria electoral: "Nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable. Sería absurdo". Sánchez enseñó así el botón de los comicios al resto de grupos para presionarles a sacar adelante algunas de sus políticas.

La número dos del Ejecutivo ha asegurado que no piensan en unos comicios sino en sacar adelante las cuentas de 2019 para poder llevar a cabo su programa de gobierno. "No va a haber adelanto electoral y lo que va a haber es Presupuestos Generales del Estado donde este país va a ver que no era necesario asfixiar a los hombres y mujeres en sus derechos, servicios públicos, la mejora de sanidad, de la sostenibilidad del sistema de pensiones, la ley de dependencia, contra la pobreza infantil...", ha enumerado Calvo.

También ha aprovechado para presumir de las negociaciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Bruselas para lograr una flexibilización de los objetivos de déficit de España de cinco décimas del PIB para el próximo año. Para Calvo, se ha demostrado que la anterior "era una situación que la derecha mantenía por razones estrictamente ideológicas". "Ha quedado claro el poco interés que tenía el anterior gobierno en sacarnos del austericidio", ha apostillado.

En ese sentido ha emplazado a los grupos a apoyar la nueva senda del déficit que se vota este viernes en el Congreso y para la que aún no tienen los apoyos atados ni siquiera en el Congreso, aunque el Ejecutivo está hablando con los grupos e incluso con los gobiernos autonómicos, como en el caso del Govern. Gobierno y PSOE presionan a Pablo Casado para que cambie de posición ya que puede bloquearla con su mayoría absoluta en el Senado.

No obstante, Calvo ha asegurado que están buscando la fórmula de sortear ese bloqueo que solo se establece para la senda de estabilidad ya que en el resto de leyes prevalece el Congreso sobre el Senado. "Encontraremos soluciones", ha asegurado la vicepresidenta.

"Lo que no es fácil de entender, y hasta la reforma del PP, que todas las leyes que se vetan en el Senado vuelven al Congreso y se pueden levantar. No tiene sentido que el Senado vete al Congreso que es donde esta la votación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado", ha explicado.

Calvo no ha querido dar detalles de cuál es la fórmula con la que pretenden sacar adelante la senda de estabilidad: "No pretendemos más que se respete la posición del Congreso".

En esas declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso, Calvo ha aprovechado a responder a Carles Puigdemont, que ha reconocido un nuevo tono en Moncloa, aunque ha reclamado a Sánchez "hechos" más que "gestos": "El expresident reconoce que hay una situación de diálogo que hay que explorar y trabajar para beneficio de España y de Catalunya", ha dicho Calvo, que ha recordado que Sánchez se reunión con el president de la Generalitat, Quim Torra, como está haciendo con el resto de responsables de ejecutivos autonómicos.

"Es la situación nueva que ha provocado este nuevo Gobierno. Ha reconocido que hay que trabajar en ese espacio en el que trabaja el Gobierno de España en el marco constitucional en el que hay que buscar soluciones", ha zanjado Calvo, que niega que a los independentistas se les vaya a ofrecer "nada" extra a cambio de sus votos: Todos los grupos, todos los escaños, son iguales; todos los territorios son iguales en sus aspiraciones, en sus problemas".