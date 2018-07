Puigdemont pide a Sánchez "hechos" en vez de "gestos" para Catalunya

El día en que se cumplen cuatro meses de su detención en una área de servicio del norte de Alemania, Carles Puigdemont se prepara para abandonar en libertad el país germano y trasladarse este sábado a Bélgica. En una rueda de prensa en Berlín este miércoles, el expresident ha reivindicado la independencia de Catalunya, aunque se ha mostrado partidario de un nuevo referéndum, y ha pedido "hechos" en vez de "gestos" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de esta petición, Puigdemont ha hecho varias preguntas al Ejecutivo central. "¿Hay algún proyecto político del Gobierno español para Catalunya? No lo sé y me gustaría conocerlo", ha aseverado Puigdemont. "¿El Gobierno está dispuesto a ir a los confines de la Constitución para resolver la cuestión catalana?", se ha cuestionado después. "¿Hay algún argumento además de la violencia para que Catalunya continúe dentro de España?", ha añadido. No obstante, Puigdemont ha valorado de forma positiva la reunión entre Sánchez y Torra y ha afirmado que el nuevo Gobierno del PSOE ha supuesto "un cambio de estilo clima y lenguaje".

Pese a la negativa del Ejecutivo central a acordar un referéndum de autodeterminación, Puigdemont ha insistido en que una votación sobre la independencia como la celebrada en Escocia es la fórmula que tiene "el consenso internacional". "Nunca diremos que no a un referéndum acordado porque nuestra prioridad siempre fue el referéndum acordado", ha sostenido el expresident.

Tras su victoria frente al juez Llarena con la renuncia a su extradición, Puigdemont ha querido mantener su imagen de desestabilizador del Estado que le permitió ganar a ERC en las últimas elecciones y hacerse con el control del PDeCAT este fin de semana. "No sé si tardaré 20 años en pisar suelo español, lo que tengo claro es que no tardaré 20 años en pisar Catalunya", ha dicho, abriendo así la puerta a un retorno antes de que se cumplan los veinte años de prescripción del delito de rebelión.

Más allá de este órdago sobre su retorno, los planes inmediatos de Puigdemont pasan por Bélgica. Desde la llamada Casa de la República en Waterloo, el expresident pilotará el Consell de la República, un ente formalmente desvinculado del Govern para internacionalizar la causa soberanista. "La voluntad es continuar el mandato de la gente, la decisión del pueblo catalán de convertirse en una República independiente ya es un hecho", ha expuesto. El expresident ha indicado que desde Bélgica trabajará para "dar respuesta al mandato de los catalanes, liberar a los presos y recuperar la normalidad".

Preguntado por cómo subsistirá una vez se le ha retirado el sueldo de diputado por la suspensión decretada por Llarena, Puigdemont ha dicho que "mucha gente en Catalunya está solidaridándose", en referencia a las aportaciones ciudadanas para financiar las fianzas y la defensa de los presos y los políticos que se marcharon al extranjero.