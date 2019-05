Casado ataca a Cs por no aclarar su política de pactos y llama a la movilización en torno al PP, partido "original

El líder del PP, Pablo Casado, ha atacado este viernes a Ciudadanos (Cs) por no aclarar su política de pactos y estar dispuesto a acordar gobiernos autonómicos y municipales con el PSOE que dirige Pedro Sánchez. Además, ha recalcado que el "enemigo" del centro-derecha es la abstención y ha llamado a la movilización este domingo en torno al PP, al que ha definido como el partido "original" frente a los que le "imitan", en alusión a Vox y Cs.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Casado ha resaltado que la izquierda se movilizó en las generales apostando por el PSOE mientras que el centro-derecha se dividió y tuvo "muchos menos escaños". Dicho esto, ha pedido el voto para el PP para ser "contrapeso" al Ejecutivo de Pedro Sánchez desde las autonomías y los municipios.

"Ese contrapeso es lo que pedimos ahora, pero hay que ir a votar. Si no, tendremos a Sánchez por partida doble durante cuatro años", ha avisado el presidente de los 'populares', para recalcar que "no hay duda" de que el Partido Popular, por su implantación territorial, es "la única alternativa al Partido Socialista".

Además, ha indicado que si Sánchez no logra buen resultado electoral este domingo "es probable" que intente buscar pactos con otros partidos, y no con los independentistas y Podemos. "A mí no me gustaría ver a Pablo Iglesias en un ministerio después de haber arruinado Venezuela", ha apostillado.

En el último día de campaña electoral, Casado ha cargado sobre todo contra Cs asegurando que "sería bueno" que Albert Rivera dijera con quien va a pactar a nivel autonómico y municipal antes del domingo. En este punto, ha criticado que cargos del partido naranja se abran a pactos con los socialistas para desalojar a Francisco de la Torre de la Alcaldía de Málaga o al PP del Gobierno de Castilla y León alegando que es un partido que "lleva mucho tiempo".

DEFIENDE SU CAMPAÑA DE LAS GENERALES

Tras señalar que la campaña del 26 de mayo ha sido más "cercana" a diferencia de las generales, ha defendido la campaña que hizo el PP para las elecciones del 28 de abril -en las que sacó su peor resultado histórico, 66 escaños-- ya que, según ha dicho, la "mayor vía de agua fue hacia Vox". "Parecía lógico que abanderamos un discurso firme en materia de unidad nacional, bajada de impuestos, defensa de la familia y seguridad ciudadana", ha manifestado.

Eso sí, ha dicho que es el "mismo discurso" que él lleva haciendo "desde hace meses", en línea con el que llevó a la mayoría absoluta a José María Aznar y Mariano Rajoy. "El problema es si hay partidos que imitan al PP y cuya única obsesión es 'sorpassar' al Partido Popular", ha lamentado, para subrayar de nuevo que Rivera, aunque lleva 13 años liderando Cs, no ha "logrado" superar al PP.

Por todo ello, ha indicado que la cuestión no es si se "mueven de sitio" sino que han aparecido "otras marcas" que "imitan" al PP. "El original somos nosotros y cuando hemos gobernado, a la gente le ha ido bien", ha resaltado, para pedir a los ciudadanos aglutinar el voto en un partido "centrado, abierto y liberal" como el Partido Popular.

"MUCHOS VOTANTES" CAMBIARÁN EL VOTO EL DOMINGO

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que "muchos votantes" han percibido lo que ha ocurrido con la división del voto de centro-derecha y "van a cambiar su voto el domingo". En este punto, ha dicho que tienen que trasladar que son la "casa común" del centro-derecha porque si sigue esa división irán a una "travesía del desierto" como en los años 80 y primeros de los 90.

"Con todo respeto a esos votantes (de Vox y Cs), creo que no tienen ninguna razón para no votar al PP", ha exclamado Casado, sobre todo después de haber visto que yendo divididos "ha ganado la izquierda" y que en el pasado cuando ha gobernado el Partido Popular le ha ido "bien" a los ciudadanos.

AGRADECE A AZNAR Y RAJOY SU COLABORACIÓN

El presidente del PP ha reiterado una vez más que hay una Ejecutiva "nueva" con un "mandato para los próximos cuatro años para la reconstrucción" del partido. "Ahora tenemos que recuperar esa base electoral, no solo para el PP, sino porque si no vamos unidos en torno al PP, la izquierda seguirá ganado elecciones", ha avisado.

Casado ha rechazado que él no haya integrado tras el Congreso extraordinario del PP y ha dicho que se "enorgullece" de haber contado "con todo el mundo", integrando a exministros de Rajoy y Aznar. Además, ha agradecido a ambos expresidentes su colaboración en campaña. "Se lo agradezco muchísimo", ha apostillado, para achacar la ausencia de Aznar en esta última campaña por su "agenda internacional".