Ciudadanos niega reuniones con Silvia Clemente y dice que desconoce si se presentará a las primarias

En rueda de prensa en la Cámara Baja, le han preguntado a Rodríguez si, hasta donde ella conoce, Clemente ha mantenido algún encuentro con cargos de Ciudadanos y si tiene interés por concurrir en las primarias, a lo que ha respondido: "Las decisiones de presentarse son totalmente personales, yo no lo discutí con ningún compañero. No tengo la información". Además, ha añadido que "no ha habido ningún tipo de reunión".

Los rumores sobre Silvia Clemente, que ha manifestado públicamente sus discrepancias con el proyecto encabezado por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, surgieron a raíz de la publicación de una fotografía en la que aparece en un bar de Valladolid compartiendo mesa con el responsable de Comunicación de Cs en Castilla y León y miembro de la Ejecutiva nacional, Pablo Yáñez, y otro cargo del partido liberal.