Feijóo invita a los disgustados con lo vivido en el Congreso a votar al PP

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha interpelado a los votantes del PSOE y de otras fuerzas políticas que "no están de acuerdo" con lo vivido en el Congreso de Diputados, con el acatamiento de la Constitución, a que voten a "un partido constitucional", que es el PP.

Núñez ha advertido que votar al PSOE es hacerlo a favor del "populismo y de los nacionalismos, en el mitin central de campaña de Ourense, en el pabellón de Os Remedios, donde ha congregado a unas dos mil personas y ha arropado al candidato a la Alcaldía del PP, Jesús Vázquez, acompañado del presidente del PP en la provincia de Ourense, José Manuel Baltar.

En el feudo del PP de la provincia orensana, el líder de los populares gallegos ha lanzado un mensaje claro a todos aquellos que creen "profundamente en una España" diversa y plural a que esa opción es el PP.

Así mismo, ha interpelado a los votantes del PSOE y otras formaciones "que no están de acuerdo" con este tipo de política y que creen "profundamente en una España" diversa y plural a que voten al Partido Popular tras asegurar que votar al PSOE es apoyar al "populismo y nacionalismo".

Así, ha cuestionado una sesión donde "vimos como se burlaban de los diputados" y a unos políticos que "no sólo no dijeron que no estaban de acuerdo con la Constitución" sino que además mostraron que "van a seguir siendo absolutamente contrarios y que se ríen de todos".