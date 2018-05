La Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de Bárcenas y su mujer

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal del caso Gürtel que decrete el ingreso inmediato en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años y cuatro meses de cárcel, y su mujer, Rosalía Iglesias. Las fiscales del caso han pedido la misma medida para los principales condenados de la trama, como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exdiputado del PP Gerardo Galeote o el contable de Gürtel, José Luis Izquierdo.

Además de la alta pena a la que fue condenado, la Fiscalía ha argumentado que hay un importante riesgo de fuga, porque el extesorero mantiene un entramado societario en el extranjero y parte de su patrimonio aún no se ha podido localizar. Bárcenas no ha alegado que ha cumplido "escrupulosamente las medidas cautelares". "Esto son hechos, y no las hipótesis de las que hace gala la Fiscalía", ha añadido. Así lo ha dicho a preguntas de su abogado, pero luego no ha querido hacer uso de su turno de última palabra.

El tribunal está celebrando vistillas individuales para confrontar los argumentos de Fiscalía y defensas, y decidirá sobre las medidas cautelares cuando se hayan celebrado todas.

Anticorrupción ha pedido cárcel para Ortega, condenado a 38 años, pero también para Izquierdo, que fue sentenciado a una pena muy inferior, de siete años y 10 meses. La misma medida ha pedido para Antonio Villaverde Landa, que trabajó como abogado de Correa y ha sido condenado a ocho años y dos meses de cárcel. El principal argumento que han expuesto las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás ha sido que las altas penas incrementan el riesgo de fuga.

En el caso del exalcalde de Majadahonda, la Fiscalía también ha recordado que la condena recoge que manejó un entramado societario en el extranjero con el que movía su dinero. Él ha argumentado que no tiene pasaporte en vigor y que ha comparecido siempre que le han citado. La misma medida ha pedido Anticorrupción para Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato y excalcalde de Pozuelo de Alarcón. Las fiscales han solicitado al tribunal que vaya a prisión para empezar a cumplir ya la condena de 14 años y cuatro meses.

Por su parte, Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer de Francisco Correa, ha pedido al tribual que no la envíe ya a prisión sin esperar a que el Supremo declare firme la sentencia. La Fiscalía ha pedido que vaya ya a la cárcel porque la pena alta que le ha sido impuesta (14 años y 8 meses) incrementan su riesgo de fuga.

Su abogado ha recordado que tiene una hija pequeña que depende de ella. Rodríguez Quijano ha dicho al tribunal que no tiene intención de fugarse: "Nunca me he ido y no me pienso ir a ningún sitio ahora".

También estaba previsto que en la vista se decidiese sobre la libertad de Isabel Jordán, que era administradora de algunas de las empresas de Correa. Sin embargo, Jordán entró ya en prisión el pasado viernes para cumplir la condena por el caso Fitur, a la que sumará los 14 años y 10 meses de esta sentencia. Para Jesús Merino, exdiputado nacional del PP condenado a tres años y 7 meses, la Fiscalía ha pedido únicamente retirada de pasaporte.

Algunos condenados ya están en prisión

La Audiencia Nacional condenó el pasado jueves a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gürtel, la trama que se expandió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005, bajo gobiernos autonómicos del Partido Popular. La Fiscalía pidió que en la vistilla se decidiese sobre la libertad de 16 de ellos de los condenados.

El fallo sentenció al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a 51 años de cárcel, mientras que al extesorero del PP Luis Bárcenas le impuso una condena de 33 años. El número dos de Correa, Pablo Crespo, fue condenado a 37 años y medios de cárcel. La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, tiene una condena de 15 años y un mes de prisión.

Algunos de los condenados ya están en prisión por la primera condena de la trama, la referida a la rama valenciana. Correa, Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' -este último absuelto por el tribunal de la primera época- están en la cárcel desde febrero de 2017.

La sentencia de Gürtel es todo un catálogo de la corrupción. Los 29 condenados lo son por esta ristra de delitos: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

El fallo acusa a los condenados de crear "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Esa manipulación era posible gracias a a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.