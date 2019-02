Girauta (Ciudadanos) cree que Villacís ha dado "cumplidas explicaciones" sobre la sociedad que administraba

"Ha dado cumplidas explicaciones", ha respondido Girauta escuetamente en los pasillos de la Cámara Baja cuando los periodistas le han preguntado por esta cuestión. Según el diario 'ABC', Villacís fue administradora solidaria de Iuriscontencia SL desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, pero en 2015, 2016 y 2017 no lo reflejó en las declaraciones de bienes que presentó como edil del Ayuntamiento.

La portavoz 'naranja' dijo este martes que no ocultó "ninguna sociedad" en las declaraciones de bienes porque no posee "ninguna", puesto que en 2009, "seis años antes" de llegar a política, se desvinculó de la que administraba junto a su marido. En cuanto al hecho de esa desvinculación no figurara en el Registro Mercantil hasta marzo de 2018, ha indicado que se debió a un "error administrativo".