El Gobierno presenta un recurso ante el Constitucional para evitar la investidura de Puigdemont

"Ningún candidato puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Catalunya". Así ha justificado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, la presentación de un nuevo recurso ante el Constitucional para impedir la investidura de Carles Puigdemont, prevista por el Parlament para los días 12 y 14 de mayo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había convocado para mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley de Presidencia aprobada por el Parlament que avala la investidura a distancia de un president. El Gobierno ha acordado el recurso al TC después del informe favorable a esa decisión que aprobó el Consejo de Estado. La reforma de la Ley del Gobierno catalana, aprobada el viernes pasado en el Parlament con los votos de JxCat, ERC y la CUP por el procedimiento de lectura única, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

Según Méndez de Vigo, "el Tribunal Constitucional se había manifestado en la misma línea el 27 de enero y admitió a trámite el recurso del Gobierno de abril en este sentido. El Gobierno dijo que iba a impedir todo fraude de ley y también ha recurrido que esta modificación se hubiera llevado a cabo como lectura única y que se vulnerara una materia reservada al Parlamento. El Gobierno ha impugnado también que se celebren sesiones a distancia".

"Si el TC admite el recurso del Gobierno", ha proseguido Méndez de Vigo, "quedará suspendida la aplicación de esta norma y sabrá que no puede convocar un pleno de investidura sin un candidato presente físicamente. El Gobierno quiere impedir cualquier vulneración o fraude de ley. El Gobierno ha restablecido el orden constitucional, estatutario, recuperar la convivencia, devolver la confianza a los catalanes y españoles, recuperar la neutralidad institucionalidad y frenar el deterioro económico y social".

El Constitucional acaba de recibir el recurso del Gobierno. El ponente es Antonio Narváez, quien tiene que elaborar una propuesta y esperar a la redacción de un breve informe de los letrados del tribunal. Han quedado en retomar el pleno a las 18.00 para abordar el asunto, cuya decisión está previsto que se conozca una hora después.

¿Qué alcance tiene el pulso de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha mostrado su enfado por la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a Catalunya? "El Gobierno afrontó el desafío secesionista con responsabilidad, quisimos contar con otros partidos políticos y lo hicimos. Desde aquel momento el Gobierno ha presentado 25 recursos y nadie puede tener dudas sobre el Gobierno. Creo que en estos momentos, en los temas de Estado, es responsable actuar con madurez, seriedad y responsabilidad".

Rivera, entre otras cosas, se ha quejado de que el presidente no habla con él: "El Gobierno siempre ha buscado el consenso y una parte importante son los presupuestos generales del Estado, que han sido pactados con Ciudadanos. Siempre hay voluntad de dialogar con quien haga políticas de Estado. Son los españoles quienes tienen que juzgar los comportamientos de los líderes. Quien quiera trabajar con nosotros, bienvenido sea, quien no, que explique a los españoles".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su apoyo generalizado en el Congreso de los Diputados está en riesgo. "Ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros", ha asegurado Rivera. Pero ha amenazado: "Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo". En los pasillos del Congreso tras el enfrentamiento dialéctico, Rivera ha ido más allá: "Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia".

Rivera ha cuestionado a Rajoy en la sesión de control al Gobierno por la ausencia de recurso de su Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación por parte del Parlament de Catalunya del voto delegado para Carles Puigdemont y Toni Comín. Un recurso que sí ha llegado al Alto Tribunal a través del grupo de Ciudadanos en el Parlament y que ha sido admitido a trámite aunque sin suspender el derecho de los diputados electos huidos.

"Nos han dado un golpe de Estado en Catalunya", ha asegurado Rivera, quien ha recordado que Ciudadanos apoyó al PP "para el 155", para la investidura de Rajoy "cuando nadie más lo hacía en esta Cámara" y para sacar "los Presupuestos Generales del Estado", tanto los del año pasado como los que previsiblemente se aprobarán este mes de junio. Y ha concluido su enumeración: "Le hemos apoyado en todo, ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros".

"¿Por qué no recurre el voto delegado de Comín y Puigdemont?", ha preguntado Rivera. Y ha lanzado la advertencia, por partida doble. Primera: "Si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Catalunya". Segunda: "Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a Rivera de electoralista y de buscar el rédito propio atacando al Ejecutivo por la crisis catalana. Rajoy ha tildado de "escenificación" su intervención de este miércoles en el Congreso y le ha explicado que el Gobierno no tenía competencias para presentar el recurso demandado por Rivera, según los informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El enfrentamiento entre ambos llega 24 horas después del barómetro del CIS que sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza política a 1,6 puntos del PP y por delante del PSOE.