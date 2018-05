Encuesta del CIS: El escándalo de Cifuentes hunde al PP a su mínimo histórico

El escándalo del máster de Cristina Cifuentes hunde al PP a su mínimo histórico, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril. Los de Mariano Rajoy habrían obtenido un 24% de los votos si las elecciones se hubieran celebrado en los primeros días de abril.

El PP mantiene la primera posición, aunque cae nueve puntos respecto al 33% de los sufragios que obtuvo el 26J. El 24% de los votos es el pronóstico más bajo para los conservadores de acuerdo a la institución demoscópica. El anterior resultado a la baja lo obtuvo en abril de 2015, cuando el barómetro le otorgaba un 25,6%. En la anterior encuesta, realizada justo después de los comicios catalanes, el PP ya se hundió a un 26,3%.

Ciudadanos continúa su exponencial crecimiento y 'sorpassa' al PSOE, aunque solo con cuatro décimas de diferencia. Los de Albert Rivera obtendrían un 22,4% de los sufragios. Por tanto, Ciudadanos crece nueve puntos desde las generales de 2016. Supone otro incremento respecto al que ya había experimentado para el CIS tras las elecciones del 21D, cuando obtuvo la tercera posición a nivel nacional con un 20,7% de los votos.

El PSOE cae al 22% de los votos desde el 23,1% que el CIS le otorgaba en el mes de enero y siete décimas respecto a los comicios generales. De acuerdo al barómetro, hay un empate técnico entre las tres fuerzas ya que el error muestral es de un 2%.

Pablo Iglesias logra recortar distancias respecto al PSOE en estos tres meses. Unidos Podemos obtendría un 19,6% de los sufragios (la diferencia con los socialistas es de 2,4 puntos frente a los 4,1 en que el PSOE aventajaba al grupo confederal hace tres meses).

Evolución del voto, según el CIS

Fuente: CIS

En voto directo, Ciudadanos arrasa: el 16,1% de los encuestados se decanta por la formación de Rivera en su respuesta directa frente al 13,5% que lo hace por el PSOE y el 12,1% que responde por el PP. En el caso de Podemos y las confluencias, obtiene el 11,3%. Un 18,6% de los encuestados aún no sabe por qué opción de decantaría.

También en el voto más simpatía Ciudadanos queda en primera posición con un 18,1%. En este caso también el PSOE (16,7%) queda en segundo lugar por delante del PP (13,8%).

El trabajo de campo de este último barómetro del CIS se realizó en los primeros días del mes de abril. Comenzó, por tanto, poco más de una semana después de que eldiario.es revelara que Cristina Cifuentes obtuvo un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos con notas falsificadas.

En plena elaboración de las entrevistas, la ahora expresidenta compareció en la Asamblea, donde no esclareció las sombras sobre el escándalo, se conoció que las actas que había mostrado para justificarse contenían firmas falsificadas de las supuestas profesoras que la examinaron y el PSOE anunció una moción de censura para impulsar a Ángel Gabilondo. La encuesta no recoge, no obstante, los siguientes acontecimientos, como la dimisión de Cifuentes o la revelación del vídeo en el que aparece retenida tras hurtar unas cremas.

Albert Rivera, el mejor valorado

De los cuatro partidos más votados, el líder mejor valorado es Albert Rivera con una nota media de 3,79. Le sigue Pedro Sánchez con un 3,35. Pablo Iglesias (2,77) supera esta vez a Mariano Rajoy (2,59). Alberto Garzón obtiene un 3,8; pero su índice de conocimiento es menor que el de resto de líderes nacionales.

Valoración de los principales líderes políticos en enero de 2018, según el CIS

Fuente: CIS

Evolución de la valoración de los cuatro principales líderes

En cuanto a los miembros del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es la mejor valorada con un 3,34. La mayoría de miembros del gabinete de Rajoy son desconocidos para los ciudadanos, con índices de valoración que no llegan en la mayoría de casos al 50% de los encuestados.

Cristóbal Montoro y María Dolores de Cospedal son, junto a Sáenz de Santamaría, los ministros más conocidos, aunque su nota media es mucho más baja. La secretaria general del PP suspende con un 2,51 y el titular de Hacienda se queda con un 2,21.

Valoración de los miembros del Gobierno en enero de 2018, según el CIS

Fuente: CIS