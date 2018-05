Rivera amenaza a Rajoy con dejar de apoyarle si no endurece su posición en Catalunya: "Hasta aquí hemos llegado"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su apoyo generalizado en el Congreso de los Diputados está en riesgo. "Ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros", ha asegurado Rivera. Pero ha amenazado: "Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo". En los pasillos del Congreso tras el enfrentamiento dialéctico, Rivera ha ido más allá: "Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia".

Rivera ha cuestionado a Rajoy en la sesión de control al Gobierno por la ausencia de recurso de su Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación por parte del Parlament de Catalunya del voto delegado para Carles Puigdemont y Toni Comín. Un recurso que sí ha llegado al Alto Tribunal a través del grupo de Ciudadanos en el Parlament y que ha sido admitido a trámite aunque sin suspender el derecho de los diputados electos huidos.

"Nos han dado un golpe de Estado en Catalunya", ha asegurado Rivera, quien ha recordado que Ciudadanos apoyó al PP "para el 155", para la investidura de Rajoy "cuando nadie más lo hacía en esta Cámara" y para sacar "los Presupuestos Generales del Estado", tanto los del año pasado como los que previsiblemente se aprobarán este mes de junio. Y ha concluido su enumeración: "Le hemos apoyado en todo, ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros".

"¿Por qué no recurre el voto delegado de Comín y Puigdemont?", ha preguntado Rivera. Y ha lanzado la advertencia, por partida doble. Primera: "Si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Catalunya". Segunda: "Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a Rivera de electoralista y de buscar el rédito propio atacando al Ejecutivo por la crisis catalana. Rajoy ha tildado de "escenificación" su intervención de este miércoles en el Congreso y le ha explicado que el Gobierno no tenía competencias para presentar el recurso demandado por Rivera, según los informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo.

"No use sus energías en atacar al Gobierno en cosas de Estado. Eso no le da votos", ha asegurado Rajoy, quien ha tildado a Rivera de "aprovechategui". El presidente del Gobierno ha pedido al líder de Ciudadanos que se comporte "con la misma lealtad con la que se comporta el PSOE".

El enfrentamiento entre ambos llega 24 horas después del barómetro del CIS que sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza política a 1,6 puntos del PP y por delante del PSOE.