MINUTO POLÍTICO | Punto final en la declaración de los acusados en el juicio del procés

La fiscal Consuelo Madrigal sigue interrogando a Carme Forcadell sobre su supuesto liderazgo al frente del Parlament para imponer la independencia unilateral, que según el ministerio público cristalizó en la tramitación de las leyes del referéndum y de desonexión. Lo cuenta Oriol Solé.

Forcadell niega la mayor y niega que la Mesa pueda valorar la constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias antes de su tramitación y aprobación, sino que éste es un papel que corresponde a posteriori al Tribunal Constitucional.

"No es potestad de la Mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias ni entrar en el fondo. De acuerdo con jurisprudencia es así, porque si no la Mesa estaría controlando iniciativas con anterioridad al debate parlamentario, que no está en sus funciones", argumenta.

En cualquier caso, añade Forcadell, su actuación como presidenta de la Mesa estaría amparada por la inviolabilidad parlamentaria, esto es, el derecho de los diputados a no ser perseguidos penalmente por sus actos, discursos o votaciones en la Cámara.