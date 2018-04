Obiang defiende que su hijo haga política aunque no confirma que sea sucesor

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, defendió la legitimidad con la que cuenta su hijo, al que se conoce como "Teodorín", para hacer política, aunque evitó confirmar si le sucederá en la presidencia, tal y como prevén algunos analistas, y si él mismo se presentará a un nuevo mandato.

En un encuentro con varios medios internacionales en Malabo, Obiang fue preguntado sobre si se considera el candidato natural para las próximas elecciones presidenciales, que podrían ser en 2022, a lo que respondió que "de momento", ni siquiera sabe cuándo serán los comicios.

Además, afirmó que no será él, sino su formación, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), que él mismo dirige, el que determinará el candidato.

También fue cuestionado sobre la situación de su hijo y actual vicepresidente del país, Teodoro Obiang Nguema Mangue, "Teodorín", condenado en octubre pasado en ausencia por la justicia francesa por blanqueo de dinero y sobre las consecuencias de esa sentencia para su futuro político.

"Yo no tengo facultad para decir que mi hijo es mi sucesor", aseguró antes de calificar el proceso contra "Teodorín" como "una injerencia francesa" ya que, según dijo, Francia no tiene legitimidad para investigar en Guinea Ecuatorial, puesto que no es su "colonia".

El Tribunal Correccional de París impuso al vicepresidente una pena de tres años de cárcel que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia y una multa de 30 millones de euros, así como el embargo de los bienes que había comprado en Francia, una pena que los jueces consideraron "una advertencia".

El jefe del Estado ecuatoguineano, que lleva en el poder desde 1979, insistió en que porque "una persona sea hijo del presidente, no le quita el derecho de hacer política".

Y vinculó el patrimonio acumulado por su vástago con sus actividades empresariales antes de llegar al Gobierno de Malabo, ya que "trabajaba en sus negocios, tenía sus empresas", en particular en la explotación forestal.

Declaró que, a pesar de que su hijo fue condenado en Francia , mantiene "excelentes relaciones" con París y criticó que el delito de los llamados "bienes mal adquiridos" por el que fue imputado y por los que también están procesados otros dirigentes o familiares de otros países de su continente sólo "se aplican a los africanos".

Según Obiang, en Francia, pero también en países como España, hay magnates del Golfo Pérsico o de Europa del Este que compran grandes propiedades y otros bienes, y no se les reprochan esas conductas de blanqueo, que tiene que ver con el origen supuestamente fraudulento del dinero.

A su parecer, no es más que "un pretexto para mancillar, para manchar las imágenes de esos países".

De la operación en su contra que las autoridades ecuato-guineanas dijeron que abortaron a finales de diciembre, no quiso dar nuevos detalles sobre la marcha de la investigación, más allá de indicar que "ya sabemos quiénes están detrás", pero negándose a dar nombres.

Tras hacer hincapié en que en su país "hay una calma total" y en que "no hay ningún tipo de problema interno", simplemente dejó caer el comentario de que "los países africanos estamos sufriendo el terrorismo y mi pregunta es quiénes lo están financiando".

Al mismo tiempo, expresó que los grupos armados que protagonizaron esa operación -a los que calificó de "mercenarios terroristas"-, habían salido desde Chad, a 1.400 kilómetros de Guinea Ecuatorial y pudieron atravesar sin control varios países y fronteras, lo que pone en evidencia que hay una "falta de solidaridad africana".

Para Malabo, esa acción fue planificada en Francia con la implicación de ecuatoguineanos de la oposición, pero también de mercenarios de varios países africanos, e igualmente de algunos franceses.