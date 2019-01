El PP presenta una iniciativa para que los menas se consideren emigración económica

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy en Melilla que la próxima semana el grupo parlamentario popular en el Congreso presentará una proposición no de ley para que la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA) se contemple desde una perspectiva económica, no sólo social.

En un acto con afiliados del PP, Casado ha recordado que en la ciudad autónoma hay más de mil menores no acompañados y en España más de 12.500 y, pese a estas cifras, "no hay una regulación y ciudades como Melilla tienen que hacer frente a su educación, alojamiento y servicios sociales".

Casado también se ha referido a cómo estos menores se utilizan para apelar al reagrupamiento familiar y, para que no sean "instrumentalizados", ha justificado la necesidad de implementar una regulación.

Por su parte y sobre este mismo asunto, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha señalado que una regulación de los menas supondrá que sea la "responsabilidad nacional y no la solidaridad" la que afronte estos problemas.

"Nosotros no podemos más" ha dicho Imbroda, quien ha informado de que en los últimos seis meses la entrada de menores no acompañados ha aumentado un 125 por ciento.