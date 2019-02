PSOE, Unidos Podemos y Cs quieren aprobar el día 28 las conclusiones sobre la 'caja b' del PP, que no llegarán al Pleno

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos van a intentar que la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP apruebe sus conclusiones la última semana de febrero, concretamente el día 28, aún a sabiendas de que ya no dará tiempo a que sean ratificadas por el Pleno de la Cámara.

La aprobación de las conclusiones por parte del Pleno se torna ya imposible porque las Cortes se van disolver el 5 de marzo por la convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril, anunciada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión acordaron el pasado martes no recibir a más comparecientes y volver a verse el 26 de febrero, en una cita a puerta cerrada, para empezar a discutir sus respectivos documentos de conclusiones.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en la reunión del martes, el PSOE intentó que se fijara ya el 28 de febrero para el debate y aprobación de esas conclusiones en la comisión, pero no logró acuerdo para ello.

Así las cosas, lo volverán a intentar el día 26, ya sí con el respaldo de Unidos Podemos y Ciudadanos, de manera que, dos días más tarde la comisión acoja un debate abierto sobre las conclusiones y los votos particulares que puedan presentar los grupos.

Los documentos que se aprueben ese día, previsiblemente unas conclusiones pactadas al menos por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y el voto particular del PP, tendrían que ser elevados al siguiente Pleno para su ratificación, pero ya no podrá ser porque no habrá más sesiones plenarias.

EL PP LA RECURRIÓ AL TC

La creación de esta comisión de investigación ha estado presente en el Congreso desde el inicio de la legislatura, puesto que Ciudadanos la incluyó en el pacto que firmó con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016.

Sin embargo como pasaban los meses y el PP no se avenía a cumplir ese compromiso, Ciudadanos acabó forzando su apertura gracias a un acuerdo con el PSOE. Al final, el PP acabó apoyando su creación pero la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto esta impugnación.

Una vez que se constituyó, en mayo de 2017, todos los grupos que entonces estaban en la oposición acordaron que Rajoy sería el último en comparecer pero este miércoles, PP y PSOE, con el voto del presidente de la comisión, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, dieron por finiquitada la investigación sin llegar a citarle.

Las comparecencias las abrió en julio de 2017 el extesorero del PP Luis Bárcenas, y también han desfilado por este órgano los demás responsables de las cuentas del partido, con excepción de Álvaro Lapuerta, que excusó su presencia por motivos de salud.

16 MESES DE COMPARECENCIAS

Durante los 16 meses que se han prolongado las comparecencias han sido numerosos los responsables y exresponsables del PP que han tenido que rendir cuentas en el Congreso. Además del expresidente José María Aznar, lo han hecho, entre otros los secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

También se han sentado ante el cartel de comparecientes exministros como Ana Mato y Federico Trillo o el presidente del Senado, Pío García Escudero.

Asimismo, se ha tomado declaración a los cabecillas de la Gürtel --Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' o Ramón Blanco Balín--, pero también ha habido interrogatorios a implicados en casos de corrupción de comunidades autónomas concretas.

Así, se ha escuchado a los supuestos responsables de la madrileña trama 'Púnica' David Marjaliza y al exconsejero madrileño y exsecretario general del PP en esta comunidad Francisco Granados. También se ha citado a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Para abundar en sus pesquisas sobre las cuentas del PP en la Comunidad Valenciana se llamó, por ejemplo, al expresidente regional Francisco Camps y a quien fuera su 'número dos' Ricardo Costa, mientras que el expresidente balear, Jaume Matas, tuvo que hacer lo propio para hablar de la corrupción en su comunidad.

Los comisionados han recabado el testimonio de varios responsables policiales de la Policía y la Guardia Civil, de empresarios supuestamente vinculados a la financiación pararela del partidos e incluso de periodistas que han investigado estas tramas.

FLORENTINO PÉREZ Y LA 'KITCHEN', INDULTADOS

Los que se han quedado sin comparecer, además de Rajoy, aunque sus comparecencias estaban aprobadas han sido el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, o los implicados en la 'Operación Kitchen', supuestamente organizada por Interior y el excomiario José Manuel Villarejo para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos que implicarían en la financiación ilegal a dirigentes del partido.

En concreto, se llegó a poner fecha a las comparecencias del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del que fuera director de la Policía ahora portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, del empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal y del chófer de Bárcenas Sergio Ríos.