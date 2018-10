Pablo Iglesias pide rescindir los contratos de armas con Arabia Saudí y un plan industrial para los astilleros

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rescinda los contratos de venta de armamento a Arabia Saudí y que presente un plan industrial para los astilleros que cambie la carga de trabajo hacia el sector civil y deje el militar en algo marginal. "No han estado a la altura del espíritu de la moción de censura", ha reprochado Iglesias a Sánchez en el Pleno del Congreso sobre las relaciones comerciales con el régimen de Riad a cuenta del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

"Sé que está recibiendo enormes presiones", ha reconocido Iglesias, quien ha pedido a Sánchez que "no haga como el PP". "No ha estado a la altura del espíritu de la moción de censura", ha reprochado. "Rectifique y dé una lección que los ciudadanos le van a agradecer", ha reclamado el secretario general de Podemos.

Iglesias ha pedido hablar "con claridad y sin eufemismos" y ha planteado la necesidad de rescindir el contrato para construir cinco fragatas para Arabia Saudí que se fabrican en Cádiz, dejar de vender cualquier tipo de armas a Riad y evitar que "la factura" la paguen "los gaditanos".

El líder de Podemos ha recordado que las leyes españolas impiden la venta de armas a países en los que no se cumplan los Derechos Humanos. "El ministro de Asuntos Exteriores podría decir que la ética no opera en las relaciones internacionales. Pero el derecho, sí. La ley obliga a nuestro país a dejar de vender armas a Arabia Saudí", ha recordado Iglesias.

El secretario general de Podemos ha pedido al Gobierno que busque "un comprador alternativo". "Y si no aparece, debe demostrar que la cuarta economía de la zona euro puede asegurar la carga de trabajo. No somos un país pequeño", ha asegurado.

"¿Esa factura la pagan los gaditanos?", se ha preguntado Iglesias. "Si hay que pagarla, la pagamos todos. Eso se traduce en apostar por un sector como el de los astilleros. España se merece un plan industrial serio".

Iglesias también ha arremetido contra la amistad histórica que la familia real española mantiene con la saudí. "Es impresentable la imagen que ha dado la Monarquía española por su relación con un régimen criminal como el de Arabia Saudí".

Un proyecto europeo "desde el sur"

El debate de este miércoles en el Congreso ha abordado también las conclusiones del último Consejo Europeo. Iglesias ha reclamado a Sánchez que "proteja a los ciudadanos españoles en el Reino Unido y a los que trabajan en Gibraltar" en el marco del Brexit.

"Algunos dicen que la seguridad tiene que ver con las concertinas o los muros", ha señalado. "Los que dicen eso, son los que han convertido Europa en un caldo de cultivo del fascismo. Las políticas de austeridad engendraron a Salvini, que es hijo de Merkel", ha añadido Iglesias.

El líder de Unidos Podemos ha pedido "empujar desde la Península Ibérica un "concepto distinto de seguridad" en el que "todas las familias dependientes reciban sus ayudas y las familias trabajadoras puedan mandar a sus hijos al colegio y a la universidad. Empujemos desde el sur de Europa un proyecto que dé seguridad a todos", ha concluido.

Defensa de los Presupuestos en Europa

El grupo confederal ha repartido su tiempo entre las distintas confluencias que lo componen, como es habitual.

La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "cometiendo un tremendo error" al "no pone fin a una aberración como la venta de aras a un país que pisotea los Derechos Humanos".

Martín ha recordado los gestos que hizo el Ejecutivo al principio de su mandato, con la recepción del Aquarius. "Ahora hablamos de devoluciones en caliente en Melilla y si hay que vender fragatas".

"Hoy Merkel da más ejemplo que usted", le ha reprochado. "Relega usted la agenda de progreso y se alinea con una dictadura como la de Arabia Saudí", ha añadido. Martín ha pedido a Sánchez que no convierta a España en "una anomalía europea" y que "dejen de cubrir a los amigotes del rey", a quien ha pedido "usar su influencia para vender fragatas a un país respetuoso con los Derechos Humanos".

La portavoz de la confluencia catalana también ha abordado el debate europeo y ha asegurado que el acuerdo presupuestario firmado por el grupo confederal y el Gobierno "puede significar que el sur de Europa pueda volver a fijar su rumbo".

"El acuerdo hay que defenderlo en Europa y trabajarlo aquí. Hay que ser valiente y dialogar con ERC y PDeCAT. Y defender la soberanía en Europa ante el modelo de boicot del señor Casado, que no boicotea a un Gobierno: boicotea a los migrantes, a las feministas, a los pensionistas, a quienes no pueden pagar el alquiler, tienen un salario precario o no pueden pagar el copago. No se lo vamos a permitir", ha concluido.

"No haga caer la responsabilidad sobre los trabajadores"

En el turno de IU, ha defendido la posición el diputado Miguel Ángel Bustamante, quien ha pedido al Gobierno que anule la venta de armas a Arabia Saudí.

Bustamante ha pedido "apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector naval, que es fuente de empleo y desarrollo". "Es necesario un cambio, aumentar la inversión y diversificar la cartera de clientes", ha apuntado. "Hay que poner en marcha políticas de apoyos a empresas y armadores para garantizar la estabilidad y minimizando los fines bélicos", ha pedido.

"Rechazamos la venta de armas a Arabia Saudí", ha asegurado, quien ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, no haber gastado "ni un minuto sobre Arabia Saudí". Eso sí, IU ha exigido "que no se haga caer la responsabilidad sobre los trabajadores". "Ningún alcalde tiene la competencia. No se puede hacer recaer sobre la espalda del mecánico o del pintor la carga que tiene el Gobierno", ha explicado.

"Basta de chantaje entre empleo y Derechos Humanos. Se pueden garantizar los dos elementos. Luchar contra el chantaje por la dignidad de los trabajadores, por la solidaridad entre los pueblos del mundo y por el desarrollo social y económico de nuestro país", ha zanjado.

Gómez Reino pide presencia gallega en Europa

El portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, ha insistido en los mensajes de sus compañeros de grupo en lo referente a Arabia Saudí, pero ha dedicado la mayor parte de su breve intervención en el Consejo Europeo.

"La UE está asediada, pero no por la inmigración. Lo que está en juego no es la gestión de la emigración, sino la gestión de la xenofobia como irresponsable reclamo electoral", ha apuntado.

Gómez Reino ha lamentado que "la UE se ha acabado tal y como la conocíamos" y ha señalado que hay dos salidas "una autoritaria contra Europa y otra a favor de Europa, que recupere la soberanía de los pueblos y actúe a favor de la mayoría social".

"Si reducen Europa a burocracia, lobbies, reuniones y libre negocio, el proyecto estará muerto y no podrá recuperar credibilidad", ha apuntado. El portavoz de En Marea ha pedido que "Galicia sea una de las voces de España en materia pesquera y en materia láctea". "Tiene que participar como voz en las decisiones de las negociaciones europeas", ha zanjado.