Pedro Sánchez se escuda en la "responsabilidad" para mantener la venta de armas a Arabia Saudí

Pedro Sánchez mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la "consternación" que le ha causado el asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Así lo ha reconocido en una comparecencia en el Congreso en la que ha asumido que no siempre se pueden convertir "los ideales en realidades". "S i me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos situados muchos de ellos en zonas muy afectadas por el drama del desempleo", ha sentenciado Sánchez.

El presidente ha admitido que la brutalidad del régimen absolutista "no puede impedir que actuemos con responsabilidad" y se ha comprometido a priorizar los intereses comerciales, económicos y laborales de España. Sánchez no ha ocultado que en su decisión pesan los 6.000 puestos de empleo que la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí permiten en Cádiz.

"El Gobierno ha respondido situándose del lado de la ONU y la UE", ha dicho Sánchez sobre la posición de España ante el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul: "Nuestra posición es clara: investigación para esclarecer los hechos y que actúe la justicia para que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este terrible crimen".

Pero Sánchez ha reconocido "la gravedad de estos hechos que son terribles no pueden impedir que actuemos con responsabilidad". "La exportación de armamento es un ejemplo de la complejidad de la política y de la dificultad de llevar adelante ideas sin tener en cuenta la necesidad de los acuerdos y de entender la gestión de la vida pública", ha afirmado.

El mandatario socialista ha asegurado que los contratos, como el que provocó su comparecencia tras la defensa de Margarita Robles de paralizarlos, vienen del pasado. "Les pido que tengamos en cuenta el peso de las relaciones internacionales construidas durante décadas con países con los que tenemos relaciones estratégicas en el terreno económico comercial", ha dicho incluyendo el caso concreto de Arabia Saudí.

Sánchez, que ha defendido los "requisitos" de la autorización de venta de material militar " equiparables si no superiores" al del resto de países del entorno, se ha limitado a comprometerse a que su Gobierno mejore los mecanismos de control y transparencia en la venta de armamento y ha prometido que su propuesta situará a España "a la cabeza" en esas herramientas.

Consciente de la dificultad del asunto y de las críticas que genera en la izquierda española la venta de armamento a países como Arabia Saudí, Sánchez ha mandado un mensaje a sus aliados de Unidos Podemos, que le reclaman el cese de la venta. "¿Alguien duda de los principios de los alcaldes progresistas de la Bahía de Cádiz con el antimilitarismo y la defensa paz mundial?", se ha preguntado en una referencia velada, por ejemplo, al regidor de Cádiz: "Tienen una prioridad inmediata no buscada que son los trabajadores de Navantia y sus familiares y yo lo entiendo".

El presidente se ha escudado en la complejidad de gobernar y "conjugar los intereses en conflicto" –que en este caso son los éticos por la vulneración de derechos humanos en Arabia Saudí y los comerciales de España–: "Debo conciliar intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que no ostentan", ha expresado Sánchez, que cree que quienes no tienen la responsabilidad de tomar decisiones miran "en corto" y crean "conflictos artificiales".

Sánchez también se ha escudado en el corto tiempo que lleva en Moncloa y ha deslizado que potenciar otros sectores productivos en España permitiría no ser tan dependientes de la venta de armamento a terceros. Por eso ha reclamado "la necesidad de construir grandes acuerdos en materia internacional".