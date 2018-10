Rivera cree "compatible" mantener los contratos con Arabia Saudí y respetar "los derechos humanos" pero no explica cómo

Albert Rivera cree que es "compatible" mantener los contratos que España ha firmado con Arabi Saudí para venderle material bélico y a la vez exigir y respetar el cumplimiento de los Derecho Humanos en ese país. "Nuestro partido está de acuerdo" con el Gobierno ante esta disyuntiva, ha dicho Rivera, pero no ha explicado cómo pueden conjugarse ambas cosas.

Rivera, eso sí, ha exigido a Sánchez que "aclare cuál es su postura" ante ese dilema, si "la de la señora Robles" que dijo que no se podía seguir adelante con ese tipo de comercio con países que violan los derechos humanos, o la del propio Sánchez, que ahora defiende mantenerlo.

"Usted mató políticamente la ministra de Defensa al desmentirla", la he espetado, por lo que le ha preguntado "qué hace todavía la señora Robles sentada en esa silla". A juicio de Rivera, el propio Gobierno del PSOE es el que "ha montado todo este lío" entre ellos mismos, sin una coordinación ante el asunto. "Van como pollo sin cabeza", ha afirmado.

Después, ha invitado a Sánchez a abrir un debate sobre la venta de armas y cómo se pueden condicionar esos contratos, por ejemplo, con cláusulas especiales.

El líder de Ciudadanos ha aprovechado su réplica al presidente del Gobierno en el debate europeo para volver a reclamarle por enésima vez elecciones generales ante el desastroso panorama que ha pintado de su gestión. No solo a nivel nacional sino también en política internacional y europea.

Pero ha acusado de ello al "sanchismo", es decir, al empeño de Sánchez de mantener su alianza con socios "populistas y nacionalistas" que incluso coinciden en posturas antieuropeístas con partidos como el ultraderechista de Salvini en Italia. "No siga las tesis de sus socios, es una barbaridad", le ha pedido.

Uno de los ejemplos que también ha puesto ha sido la decisión de Cameron en Inglaterra de aprobar el Bréxit, algo que en su opinión ha tenido unas consecuencias pésimas. "¿Por qué va a de la mano de los que quieren liquidar Europa?". Una pregunta a la que él mismo se ha respondido. "Con tal de estar un cuarto de hora más en La Moncloa es capaz de aliarse con los enemigos de Europa".

Durante su intervención, Rivera no ha dejado nada en el tintero y ha acusado a Sánchez de no importarle nada el hecho de que se violen los derechos humanos en ciertos países como Venezuela o Cuba. "Los derechos humanos no van por barrios", le ha espetado a Sánchez, para exigirle después que diga cuál va a va a ser su postura cuando viaje a Cuba. "¿Va a defender allí los derechos humanos, sí o no?", ¿Se va a reunir con los disidentes políticos, si o no?", le ha preguntado.

Rivera ha pedido finalmente a Sánchez, y más en concreto al PSOE, que "rectifique" y se busque como aliados a los partidos "constitucionalistas" porque "el eje franco alemán necesita un socio fuerte, una España fuerte que no esté en manos de los que quieren romper España y no creen en Europa".

"Cuando ustedes vuelvan al constitucionalismo y al europeísmo les esperaremos", ha zanjado Rivera.