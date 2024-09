Almeida y Ayuso agitan el avispero del PSOE madrileño dando por hecho la defenestración de Juan Lobato

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar para el próximo mes de noviembre el Congreso Federal del PSOE, al que seguirán en cascada los cónclaves regionales con el fin de “renovar liderazgos”, ha caído como una bomba entre los socialistas madrileños, una federación siempre envuelta en líos y conflictos. Y para no variar, también en esta ocasión se ha abierto el debate sobre la continuidad o no de su líder Juan Lobato, secretario general del PSM y actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, así como también el de algunos otros dirigentes territoriales que no son del agrado de la dirección de Ferraz.

Esta circunstancia ha sido aprovechada de inmediato por el PP. El primero en apuntarse a la estrategia de desgaste contra Lobato ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no ha querido dejar pasar la ocasión de agitar ese avispero y se está dedicando a azuzar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, contra él. Nada más conocerse la noticia aseguró: “El delegado del Gobierno le está moviendo la silla a Juan Lobato porque Pedro Sánchez no quiere a Juan Lobato”. “Quien le ha suplido a él y a Reyes Maroto en su labor como oposición ha sido el delegado de Madrid. Ni Lobato ni Maroto tienen apenas presencia pública en Madrid, es insignificante y eso es porque tiene una instrucción de Pedro Sánchez de hacerse con las riendas del Partido Socialista de Madrid”. El alcalde abundó señalando que Martín, además, “tiene la ilusión de ser candidato del PSOE al Ayuntamiento o a la Comunidad”, utilizando la misma táctica que con la anterior delegada del Gobierno, Mercedes González, a la que intentó poner en contra de Reyes Maroto cuando la exministra de Industria estaba a punto de ser designada candidata a la Comunidad de Madrid.

A Almeida se unía poco después la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien durante el debate del estado de la Región ironizó sobre la encendida defensa que previamente había hecho Lobato sobre la gestión de Sánchez. “No sé si le han pasado el discurso desde la Moncloa, si le han animado lo suficiente aplaudiéndole antes de llegar al atril para darle ese impulso y pasar el Got Talent [programa concurso de Telecinco]”, le soltaba, para apostillar más adelante: “Cuando usted dice que es un orgulloso ser delegado del sanchismo en Madrid, digo yo.. pues ya son dos. A ver cómo caben los dos en la misma plaza”, le espetaba, en clara alusión a las especulaciones de que Francisco Martín aspira a desbancar a Lobato.

No ha sido esa la única vez que Ayuso ha hecho un comentario capcioso sobre la supuesta debilidad de Lobato dentro del PSOE. Este jueves durante el Pleno de control a su Gobierno, la presidenta regional le decía al portavoz socialista: “Usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el 'sanchismo'. Pero le aseguro que va a haber un cargo para usted, tranquilo” si deja de ser líder de su federación. Dicho eso, le recomendó “que sea valiente”, plante cara a Sánchez y haga “lo que están haciendo Javier Lambán -expresidente de Aragón-, lo que ha hecho Joaquín Leguina y Felipe González” y “tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles”. “Al menos, cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir: ‘Sí, pero peleó por España y por Madrid’. Ahí le dejo el consejo”, zanjó.

“No hago política con miedo”, dice Lobato

El exalcalde de Soto del Real lleva al frente de su federación madrileña desde 2021, tres años durante los cuales ha conseguido mantener cierta paz interna en su organización. Llegó al cargo tras ganar las primarias al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y poco después se hizo con la portavocía de la Asamblea de Madrid tras la renuncia de Hana Jalloul. En las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2023, en las que fue el candidato, logró tres escaños más para su grupo, empatando con Más Madrid aunque quedándose por detrás en votos. Desde entonces, en Ferraz, sede nacional del partido, le ha dejado hacer pero su estilo de oposición, suave en las formas, no termina de convencer a la dirección. Además, las dudas que ha manifestado sobre algunas de las recientes medidas tomadas por el Gobierno de Sánchez, como la concesión de la ley de amnistía a los líderes del procés –de la que llegó a decir que tenía “cosas malas porque intuitivamente va contra lo que nos define como sociedad”–, o la nueva fórmula de la financiación para Catalunya, tampoco han agradado en la Moncloa lo que ha derivado en un debilitamiento de su figura. Sin embargo, Lobato está convencido de que no peligra ninguno de sus cargos y que todo son habladurías sin fundamento.

En una reciente entrevista con el Huffington Post, Lobato desvelaba sus deseos de repetir como líder del PSM y aseguraba que no tiene “ningún temor” a que le quiten como portavoz de la Asamblea de Madrid. “No hago política con miedo. Yo tengo un compromiso muy claro y un encargo que se me hizo hace dos años y medio, que era levantar el partido en Madrid en su peor momento de la historia. Después de 30 años yo creo que ya va siendo hora de que tratemos con respeto a los votantes socialistas en Madrid, y que por fin, después de 30 años, haya al menos una legislatura entera en la que tengamos el mismo líder en el partido y el mismo portavoz en la Asamblea de Madrid. Yo creo que ya va tocando”, afirmó. A su juicio, ha sido “un error” “ir cambiando el liderazgo cada dos años o a elegir un candidato seis meses antes”.“La gente no es tonta y la gente ve que no hay seriedad”, si se persiste en estos cambios.

El dirigente socialista madrileño cree que no habrá “una candidatura alternativa” a la suya de delegados del PSM para acudir al Congreso Federal del PSOE en donde será ratificado Pedro Sánchez. Y rechaza que se le considere un dirigente “crítico”. “A mí me pueden llamar lo que quieran. ¿Yo, critico? Vamos, yo he defendido a Pedro Sánchez, al Gobierno de España en todas partes todo el rato”, se defiende en la entrevista.

Para calmar las aguas, el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, salía al paso la semana pasada para asegurar que él “no está en ninguna batalla” para liderar el PSOE madrileño, recalcando que “Juan Lobato es mi secretario regional”. “Yo no estoy en ninguna batalla dentro del PSOE. Estoy trabajando para construir el mejor proyecto de cara a los siguientes procesos electorales, apoyando a Lobato porque por algo formó parte de la Ejecutiva regional”, indicó tras la rueda de prensa que ofreció sobre el balance de la criminalidad en la región en el primer semestre.

El representante del Gobierno central en Madrid insistió en que todos están trabajando para que el Congreso federal del PSOE “sea un éxito y la aportación el Madrid sea lo mayor posible”. “Y es mi obligación como militante. Mi secretario general es Juan Lobato y no hay discusión general al respecto”, zanjó.