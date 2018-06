Los alumnos VIP del máster de Cifuentes declaran que nunca pidieron las convalidaciones

Una larga lista de alumnos tuvieron un trato VIP en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico que cursó la expresidenta madrielaña Cristina Cifuentes, y que ha acabado investigado por una jueza de Madrid. Algunos de ellos se beneficiaron de convalidaciones en tres asignaturas con actas falsificadas, aunque afirman que no las pidieron. Según han explicado en el juzgado, no fueron a clase ni se presentaron a los exámenes.

El pasado mes de abril, cuando ya se había destapado el falso máster de Cifuentes, eldiario.es publicó una lista de 10 alumnos, algunos vinculados con el PP, que habían aprobado tres asignaturas del posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con actas cuyas firmas habían sido falsificadas. Cuando este medio contactó con ellos, algunos se sorprendieron porque no habían cursado el máster.

Esa es la misma versión que ha dado hoy a la titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que les había citado como testigos. Entre los que han declarado ante la jueza, Pedro Calvo, exconcejal madrileño, Dionisio Ramos, exgerente de la Universidad Complutense, José Antonio Gurpequi Palacios, catedrático en la Universidad de Alcalá, Inmaculada González de Molina Martínez, exresponsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, y el empresario Ricardo Enrique Medina Mailho.

Todos le han dicho lo mismo a la jueza: que se matricularon pero no cursaron el máster. Cada uno ha dado sus razones, pero todos han coincidido en que no acudieron a clase, no se presentaron a los exámenes y no tuvieron trato con los profesores. Ninguno pidió que le convalidasen asignaturas, por lo que no tienen explicación a por qué figuran en una lista de 10 alumnos VIP beneficiados por un trámite que se llevó a cabo con firmas falsas.

El exconcejal de Madrid Pedro Calvo es el único que se ha parado a las puertas de la sala de declaraciones para relatar lo que le había contado a la jueza. “Me matriculé en el máster, pero no fui nunca a clase ni cursé asignatura, no hice ni el huevo”, ha asegurado.

Calvo ha dicho que su intención era cursar el posgrado para obtener los créditos necesarios para luego poder hacer el doctorado. “Pensé que iba a tener tiempo, pero hubo un cambio de gobierno en 2011 y me quedé un año más en el Ayuntamiento de Madrid como concejal. No tenía tiempo para hacer el máster” ha añadido.

Según ha relatado ante la jueza, pagó el coste íntegro de la matrícula (1.500 euros), pero nunca obtuvo el título. Además, ha mostrado su sorpresa por aparecer en una lista de alumnos a los que se les convalidaron de golpe tres asignaturas del máster. Es más, le ha sorprendido también la calificación que obtuvo en asignaturas que no cursó.

“No tengo el título ni nunca lo he usado. Nunca solicite las convalidaciones, hoy he visto mis calificaciones, he visto que obtuve varios sobresalientes”, algo que ha considerado “inaudito”.

Calvo ha dicho que algunos abogados le han reclamado una explicación, pero que ha dicho que él no puede darla, que eso corresponde a la Universidad. Además, ha añadido que no tiene trato con el responsable del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, desde hace más de siete años.

“Es indignante que tenga que venir como testigo”, se ha quejado Calvo, que ha añadido que esta circunstancia vuelve a hacerle daño en su “prestigio y honor”.