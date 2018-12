Pedro Sánchez critica el "viaje a las cavernas" de PP y Ciudadanos por su acercamiento a Vox

Pedro Sánchez ha comparecido en el Senado para exponer las líneas generales de su Gobierno –el PP solicitó su presencia hace cinco meses para abordar la política migratoria– y ha aprovechado para atizar a PP y Ciudadanos por su "viaje a las cavernas" ante el previsible acuerdo que alcanzarán en Andalucía para arrebatar al PSOE la Junta apoyándose en Vox.

El presidente ha cargado contra la derecha por dos frentes: el de la recentralización y el de la amenaza que supone el partido de Santiago Abascal para la igualdad. "Apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igual y la inclusión social, que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas", ha expresado durante su intervención.

"Algunos ven en la crisis territorial la oportunidad para derruir la España autonómica y volver al centralismo predemocrático", ha advertido Sánchez, que ha asegurado que esa "no es la posición del Gobierno".

En la última parte de su discurso, dedicada a la política migratoria por la que le había citado el PP, Sánchez ha lanzado un último aviso al viraje fundamentalmente del PP en contra de la inmigración. Sánchez ha defendido "los principios irrenunciables de control de fronteras con políticas de migración desde una perspectiva humanitaria". "Los principios no son renunciables; o se tienen o no se tienen; no se posponen o se guardan en un cajón por miedo a un competidor ideológico", ha zanjado.

El otro motivo por el que Sánchez ha cargado contra PP y Ciudadanos ha sido su posición en el Senado, los conservadores usan el rodillo de su mayoría absoluta. "Debería jugar el papel que hoy no juega –ha expresado sobre la Cámara Alta–, rehén de un grupo parlamentario con mayoría absoluta siempre dado a instrumentalizar las instituciones en beneficio propio".

"Un programa que tiene continuidad"

En concreto, Sánchez ha apelado a PP y Ciudadanos para que no bloqueen en la cámara territorial la aprobación de los objetivos de déficit que dan un mayor margen a las autonomías. El Senado tiene capacidad de veto en la aprobación de la senda de déficit en lo que el socialista ha considerado un "mecanismo partidista". "Este es el foro de encuentro de la España de las autonomías pese a los esfuerzos de recentralización", ha reiterado.

Sánchez ha apelado directamente a PP y Ciudadanos: "Está en su mano ser parte de la solución o ser cómplices de un bloqueo que se traduce en mas desigualdad y sufrimiento para la clase trabajadora de este país", les ha dicho Sánchez, que ha aprovechado su presencia en el Senado para anunciar que el Consejo de Ministras aprobará en su reunión en Barcelona la subida de del sueldo de los funcionarios.

Al final de su intervención, en la que ha vuelto a desgranar los ejes de su acción de Gobierno, Sánchez ha avisado de que es un "programa que tiene continuidad" y que no se va a detener por grandes que sean los obstáculos". Un aviso al PP, cuyo portavoz, poco después de subirse a la tribuna le ha exigido que convoque elecciones.

El PP le pide elecciones

Ignacio Cosidó ha asegurado que esta es una "legislatura fallida" y que existe un "clamor incluso en su partido" -en referencia al PSOE- para que se adelanten las generales, un plan que Sánchez tiene en mente si no logra aprobar los presupuestos. "Hemos escuchado un mitin electoral del PSOE", ha expresado Cosidó.

También ha cargado contra Sánchez por las insinuaciones de partidismo en las instituciones que ha hecho en su primera intervención. "Los españoles ya saben bien que a usted el Senado le molesta y no porque el PP tenga mayoría absoluta (...). Aquí en esta Cámara sus socios no tienen la posibilidad de salvarle", ha acabado Cosidó, que le ha pedido una "rectificación de una política migratoria que está generando una grave crisis en nuestro país", un extremo que Sánchez había negado previamente al asegurar que hablar de crisis responde a una "retórica alarmista". "¿Cuál es la alternativa? ¿Dejarlos al pairo en el mar?", ha preguntado Sánchez a Cosidó, tras defender que se pueden conjugar el "control de fronteras" con la labor "humanitaria".

"No es un mitin, son hechos", le ha contestado Sánchez, que también ha recriminado a los conservadores que le acusen de gobernar con los independentistas: "Dejen de mentir", le ha dicho a Cosidó tras repetir que si ERC y PDeCAT hubieran votado en contra de la moción de censura el PP no hablaría de un "pacto" con Rajoy.

Y Podemos, que saque los presupuestos

En un tono completamente distinto, el portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, le ha pedido que los socialistas "no claudiquen" en materia económica: "No le compren la política a los burócratas y a la derecha". También ha mostrado su preocupación por la posición más dura que han mantenido algunos barones del PSOE, que han llegado a plantear la ilegalización de los partidos independentistas.

Lo que sí le ha pedido Espinar es que trabaje para sacar adelante los presupuestos: "Se tiene que remangar de verdad", le ha dicho el portavoz del grupo confederal: "No se puede permitir otro años de gobierno con los presupuestos de Rajoy". Sánchez admite que no puede agotar al legislatura en 2020 si no tiene unas nuevas cuentas, pero no fija fecha para las elecciones en caso de que fracase en su aprobación.

C's: " Tiene el umbral muy bajo, a la altura de su dignidad"

Más dura ha sido la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, que también ha acusado a Sánchez de estar "en la campaña más larga". "Tiene el umbral muy bajo, a la altura de su dignidad", le ha espetado tras poner en duda que la "responsabilidad moral" de la que ha hablado el presidente para defender la moción de censura que le llevó a Moncloa por la dimisión de dos ministros "por fraude" y tener a cinco "en la cuerda floja". También ha cuestionado la tesis doctoral de Sánchez.

Roldán le ha exigido que convoque elecciones y ha calificado de "indignante" que no convoque elecciones, que "no quiera escuchar al pueblo español porque prefiere escuchar al señor Torra". La senadora de Ciudadanos ha atacado al presidente por estar en las manos de los independentistas cuando "dijo que no iba a pactar" con ellos.

Los independentistas reclaman un referéndum

Desde el otro lado, los independentistas no se lo han puesto más fácil. A tres días de viajar a Barcelona para la celebración del Consejo de Ministras y mientras Moncloa y Generalitat negocian un encuentro entre Sánchez y Torra –al que el Gobierno no descarta ahora que asistan miembros de los ejecutivos–, la senadora de ERC le ha reprochado que celebre esa reunión coincidiendo con el aniversario de las elecciones catalanas que se convocaron con el 155.

"¿Cree que ir en una fecha tan señalada es un gesto conciliador?", le ha preguntado Mireia Cortès, que ha cuestiodo el despliegue policial: "¿Para apalearnos?", ha proseguido. La senadora republicana le ha exigido que acuda a Catalunya a "anunciar avances reales con el Govern en todo" y que en el encuentro con el president "hablen de todo", en referencia al derecho a la autodeterminación que los socialistas rechazan.

En esa misma línea, Josep Lluis Cleries ha reprochado al presidente que hable de un "conflicto entre catalanes" cuando lo que, a su juicio, sucede es que hay un problema entre Catalunya y España. "Vuelva al diálogo y a los compromisos de la moción de censura", le ha reclamado el senador del PDeCAT, para quien "el debate debe incluir hablar de un referéndum de autodeterminación". También le ha recriminado que no haya hecho una propuesta para Catalunya.

Para Sánchez, la solución al conflicto territorial pasa por un "acuerdo entre catalanes" en forma de renovación del Estatut, aunque reconoce que hasta que no se produzca el juicio del procés no se podrá hacer ninguna propuesta. "E s su deber, es su obligación y esperamos que lo hagan", les ha contestado Sánchez en el Senado.