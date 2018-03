Podemos Euskadi: Un referéndum pactado con el Estado debe ser aceptable para el PSOE

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha considerado que una consulta que se haya pactado previamente con el Estado de "buena fe" debería ser "aceptable" para que los socialistas se sumaran a un acuerdo de reforma del autogobierno vasco.

En una entrevista con Efe, Martínez ha considerado que para los socialistas debería ser "aceptable" que "todo este proceso no se centre solo en un referéndum como un fin, sino con un proceso previo de negociación de cara a la pregunta o al proceso consultivo y un proceso posterior de evaluar qué se hace con los resultados de la voluntad popular, siempre en acuerdo con el Estado y con herramientas que el Estado puede aportar".

"Para un Partido Socialista que aspira a una modificación territorial (en España) plantear el debate y la negociación con el Estado sobre cuál es la mejor forma de relacionarse es un buen principio", ha sostenido.

Ha advertido de que cuando habla de pactar una consulta lo hace según el modelo de Canadá con Québec, en el que el Estado negocia "de buena fe" para que efectivamente se celebre la consulta y que, por el contrario, "remitir al Congreso y a las mayorías que hay allí, que van a ser aplastantes respecto a las posiciones de Euskadi, es un planteamiento de mala fe".

El líder de Podemos Euskadi ha recalcado que defienden el derecho a decidir "pero de manera bilateral y acordada con el Estado y con un Estatuto que no supere la legalidad vigente", y ha añadido que para hacer esa consulta hay diferentes "herramientas" y "alternativas, que pueden estar en el Estatuto o no", aunque no las ha concretado.