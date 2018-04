La diputada de Podemos en Madrid Isabel Serra deja Anticapitalistas

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra ha anunciado este viernes en su página de Facebook que deja la militancia de Anticapitalistas por discrepancias con algunas decisiones políticas y estratégicas. La última, no concurrir a las primarias de Podemos para elegir al candidato a las elecciones autonómicas de 2019.

Serra, que mantendrá el acta, abandona su pertenencia al antiguo partido Izquierda Anticapitalista, hoy asociación, que participó en la fundación de Podemos y que se ha constituido como sector crítico dentro de la formación que lidera Pablo Iglesias. Entre su figuras más conocidas están la coordinadora general andaluza, Teresa Rodríguez, o el eurodiputado Miguel Urbán. En Vistalegre 2 lograron un 13,8% de los apoyos.

En un post en Facebook, Serra asegura: "Seguiré trabajando en el proyecto de Podemos, con las mismas ideas que he defendido siempre y convencida de que necesitamos una organización democrática y vinculada a los movimientos sociales. Seguiré como diputada dedicando mi tiempo para luchar por los derechos de las mayorías sociales frente a la gran ofensiva de recortes en derechos y libertades. Y seguiré convencida que no sólo estar en las instituciones sino construir los movimientos sociales es lo que puede llevarnos a transformar esta sociedad".

"Es una decisión dificil pero la tomo con el convencimiento de que es una decisión correcta. Hace tiempo que me he alejado por no compartir algunas decisiones de especial relevancia, un distanciamiento que en las últimas semanas se ha hecho mayor", sostiene. Y concluye: "Quiero reconocer el valor de una organización como la que dejo atrás, su compromiso con cambiar el mundo de base. Gran parte de lo que soy se lo debo a Anticapitalistas. Quiero agradecer todo lo que me han enseñado militantes que construyen con sus manos, y día a día, el cambio. Ellos y ellas son imprescindibles. Y sobre todo quiero agradecerle tanta valentía, dedicación y esfuerzo a personas como Miguel Urban con las que he compartido un camino del que estoy muy orgullosa".

En conversación con eldiario.es, Serra asegura que la decisión la venía meditando desde hace ya un tiempo y que la última decisión sobre la ausencia de Podemos en Movimiento (la corriente que lidera Anticapitalistas) en las primarias para elegir la candidatura para las elecciones de 2019 ha supuesto el empujón definitivo.

Serra, y otras personas destacadas de este sector como la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, habían defendido en los días previos al cierre de la candidatura la necesidad de concurrir al proceso. El espacio decidió en asamblea quedarse fuera por diferencias tanto con los tiempos como con el sistema de votación.

La diputada forma parte también del Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid, la dirección autonómica del partido, y fue la portavoz de la ejecutiva de Ramón Espinar desde que comenzó su mandato hasta finales de 2017.

En las primarias de 2016, Espinar y Anticapitalistas pactaron una candidatura conjunta. El acuerdo que llevó, un año después, a Julio Rodríguez a la Secretaría General de Podemos en la ciudad de Madrid supuso una reordenación de la dirección autonómica que sacó a Anticapitalistas de la ejecutiva.