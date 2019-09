Rivera acusa a PSOE de querer criminalizar a los rivales difundiendo su foto con Iglesias: ¿Hasta dónde llegará Sánchez?

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rivera reaccionaba así al ser preguntado por la polémica que ha generado esa imagen que el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, compartió en su perfil de Twitter con el mensaje "les va a ir bien a estos dos".

La difusión de la fotografía soliviantó sobre todo a Iglesias pero también a diputados de otras fuerzas políticas y obligó, además, a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a recordar a sus señorías la prohibición de tomar imágenes en los espacios privados del Congreso.

NO SE PUEDE PASAR ESA LÍNEA

El líder de la formación naranja ha admitido que no le importa "nada" que le hagan fotografías en su escaño o en la cafetería, pero ha ironizado con que la próxima vez que quiera hablar o tomar un café con otro diputado llamará a Puente para preguntarle si lo puede o no hacer. "El PSOE no puede superar esas líneas por muchos nervios que tenga y quiera criminalizar a sus rivales", ha dicho.

Rivera asegura no tener problema en tomarse cafés o hablar "con quien haga falta" y, de hecho, ha recalcado que el mismo día de la foto conversó con diputados de Unidas Podemos, del PSOE y del PP. "Qué pena que Sánchez no me llamara para tomarme un café y tener una reunión para desbloquear el país", ha lamentado.