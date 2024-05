El viaducte de l’avinguda de Giorgeta de València es derrocarà entre els anys 2027 i 2028 pel soterrament de vies

El projecte del canal d’accés de València que implica el soterrament de les vies des del bulevard sud fins al pont de Giorgeta i la remodelació de l’estació de Joaquín Sorolla, compleix el primer any de desenvolupament, amb més del 75% de la inversió contractada; un total de 500 milions d’euros, dels 665 milions que costa tota l’actuació ferroviària i urbanística, finançats pel Govern central (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%). L’actuació compta amb fons europeus Next Generation.

Les obres, impulsades per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) amb la participació directa fins al moment de més de 300 professionals, avancen en les principals actuacions: estructures, cobertes, obres en l’estació i desviaments, entre els quals, el més rellevant fins al moment, el de la línia d’alta velocitat Madrid-València amb l’objectiu d’alliberar espai per a abordar l’execució de les estructures del futur túnel d’integració.

Els nivells d’execució d’aquesta infraestructura clau per a la capital i el Corredor Mediterrani s’aconsegueixen complint un dels objectius prioritaris, el manteniment de la circulació ferroviària sobre la base d’una planificació de les obres per fases compatible amb el trànsit i la mobilitat de viatgers. Les obres, que van arrancar el maig de l’any passat, tenen un termini d’execució de cinc anys, per la qual cosa conclouran el maig del 2028. En els últims set mesos d’obres, és a dir, entre 2027 i 2028, està prevista la demolició del pont de Giorgeta, i quedarà la comunicació d’aquesta avinguda amb la de Peris i Valero a cota zero.

El balanç d’aquest primer any l’ha fet pel president d’Adif, Ángel Contreras, en l’obertura de la sala d’exposició del Canal d’Accés de València, situada en el vestíbul de l’estació Joaquín Sorolla, amb el propòsit compartir i divulgar entre veïns, viatgers i valencians en general l’evolució d’aquesta actuació i l’impacte positiu del projecte.

En aquest sentit, Contreras ha destacat “la complexitat tècnica i el punt d’inflexió que representa aquest projecte per a la transformació de la mobilitat dels valencians, perquè dotarem el sistema ferroviari de més capacitat per a acollir més trens de Rodalies i d’alta velocitat i promourem la cohesió dels barris de la ciutat, amb la integració de les vies en el nucli urbà i l’alliberament d’un ampli espai per als ciutadans”. “La seua capacitat transformadora transcendeix la ciutat –ha apuntat–, pel fet de formar part d’un altre dels projectes de mobilitat de ciutadans i mercaderies més ambiciosos de la nostra història recent, el Corredor Mediterrani, que ens connectarà més amb Europa”.

Ampliació de l’estació Joaquín Sorolla

Pel que fa a les obres de remodelació i ampliació de l’estació de València Joaquín Sorolla i la urbanització de l’entorn, s’avança en la construcció de l’edifici exterior per a ús comercial de viatgers i ciutadans (2.000 metres quadrats), que té pràcticament acabades les faenes estructurals.

El projecte del Canal d’Accés de València i la remodelació de l’estació de València Joaquín Sorolla constitueixen una operació clau per a la integració del ferrocarril en la capital valenciana.

Aquesta actuació preveu la integració de les vies d’accés a les estacions de València Nord i València Joaquín Sorolla, contribuint així a la cohesió dels barris i alliberant terrenys per al desenvolupament urbanístic de la ciutat. Així mateix, aborda la transformació de Joaquín Sorolla, incloent-hi l’ampliació del seu aparcament, per a respondre a l’increment de la demanda derivat de la liberalització del transport ferroviari de viatgers i el desenvolupament del Corredor Mediterrani. D’aquesta manera, s’impulsarà una mobilitat més sostenible, vertebradora i intel·ligent, al voltant del ferrocarril com a mitjà de transport de referència.

Afecció en Rodalies

Ángel Contreras ha explicat a més que les obres estan compatibilitzant-se en tot moment amb el trànsit ferroviari perquè “les afeccions siguen tan puntuals com siga possible” i, en aquest sentit, ha indicat que “no hi haurà afecció” en el servei de Rodalies, segons les previsions.

En cas que hi haja “qualsevol mena d’afecció, sempre s’avança amb les empreses ferroviàries, en aquest cas Renfe”, perquè puga informar els usuaris. “Però insistisc que el propòsit de les obres és no afectar o afectar el mínim possible el trànsit diari”, ha subratllat.

Estació Central i túnel passant

Pel que fa a la futura Estació Central, el president d’Adif ha reiterat el que va explicar el ministre de Transports, Óscar Puente, que estan preparant-se els plecs per a licitar al final d’any un concurs internacional d’idees que inclourà el projecte bàsic i el constructiu.

Així mateix, ha indicat que es prepara un estudi informatiu sobre la modificació proposada perquè el túnel passant isca per Albuixec en compte d’Alboraia. Aquests estudis informatius complementaris porten associats també la declaració d’impacte corresponent o modificació, ha precisat a preguntes dels mitjans.

Catalá i Mazón lamenten no haver sigut convidats

Una de les qüestions que no va passar desapercebuda en l’acte de divendres va ser l’absència de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i del president del Govern valencià, Carlos Mazón, tenint en compte la importància del projecte i que cada Administració que representen finança un 25% de les obres. Si que hi va acudir la delegada del Govern socialista, Pilar Bernabé.

Preguntat Contreras si se’ls havia cursat invitació, va afirmar que havia sigut així: “Hi estaven convidats, es fa sota l’empara de la Societat València Parc Central, en què estan amb un 50% de representació Adif Alta Velocitat, la Generalitat amb un 25% i l’Ajuntament amb un 25%, però sí que hi estaven convidats”.

No obstant això, tant la presidència de la Generalitat com l’alcaldia de l’Ajuntament van assegurar a elDiario.es que no els havia arribat de manera directa cap invitació formal. Pel que sembla, es va remetre un dia abans als representants de totes dues administracions de la Societat València Parc Central.

“El president d'ADIF ha d'estar mal informat, jo no he sigut convidada a este acte i hauria d'haver sigut convidada mentres l'Ajuntament aporta del 25% del finançament de l'obra. És una absoluta falta de respecte, en cap moment deia eixe correu que es va enviar que se'm donara trasllat ni va arribar invitació a alcaldia de València”, va dir Catalá.