Sánchez se defiende de su pacto con Bildu aludiendo a la actuación de Javier Maroto como alcalde de Vitoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha defendido este miércoles de las críticas por su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral aludiendo en el Pleno del Congreso a la actuación de Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria.

"Sobre esos pactos con Bildu puede hablar con su portavoz en el Senado, con el señor Maroto, que le podrá ilustrar bien sobre esta cuestión", ha respondido Sánchez al líder del PP, Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Baja.

Casado ha señalado que, aunque el PP "ya sabía" que Sánchez estaba dispuesto a "pactar hasta con el diablo" para seguir en el Palacio de la Moncloa, la pasada semana "cruzó el Rubicón" en su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral.

Tras recordar que "no era la primera vez" que Sánchez y el PSOE pactan con Bildu, --haciendo mención a la moción de censura, la investidura y el acuerdo en Gobierno de Navarra--, ha subrayado que es una "paradoja macabra" que el Gobierno diga que pacta para "salvar vidas con los que justifican 800 asesinatos" de ETA y justo cuando atacaban la casa de la socialista Idoia Mendia.

Según Casado, el "colmo" es que al explicar ese pacto "infame" con Bildu el Ejecutivo sostenga que la "culpa" de ese acuerdo es del PP cuando lleva un mes exigiendo que se aplique ya un "plan b" para no seguir recurriendo al estado de alarma.

"Como Nerón, lleva dos meses tocando la lira, viendo como arde todo, luego culpando a los demás del incendio y, para acallar las críticas, prometiendo pan y circo, playa y fútbol", ha espetado Casado a Sánchez, para criticar que quiera derogar una reforma laboral que creó "tres millones de empleos" para "sacar" a España del "drama social" en el que había dejado al país el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

SÁNCHEZ ALUDE A MAROTO PARA DEFENDERSE DE SU PACTO CON BILDU

En su réplica, el presidente del Gobierno se ha defendido de ese pacto con Bildu aludiendo a la actuación de Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria asegurando que el actual portavoz del PP en el Senado "le podrá ilustrar bien sobre esta cuestión". Sus afirmaciones han cosechado un aplauso de la bancada socialista.

Dicho esto, Sánchez ha subrayado que, en relación con la derogación de la reforma laboral, en su programa electoral, el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y el debate de investidura se hace mención a este asunto con el fin de "recuperar derechos laborales arrebatados por la reforma laboral" y "reconstruir los consensos sociales rotos" ante a "unilateralidad" del PP.

"Por tanto sí, señoría, vamos a recuperar los derechos laborales arrebatados y vamos a reconstruir los consensos sociales rotos por su anterior administración", ha afirmado rotundo el presidente del Gobierno

MAROTO ACUSA AL GOBIERNO DE "MENTIR"

El propio Javier Maroto ha recuperado el tuit que él mismo ya escribió el pasado 22 de mayo para responder a esas comparativas sobre supuestos acuerdos con Bildu durante su gestión como regidor de Vitoria, después de que el Gobierno hubiera afirmado que el PP pactó entonces los presupuestos municipales con la formación abertzale.

"Para los que intentan justificar estos días el acuerdo de Sánchez con Otegi diciendo que yo pacté hace años los presupuestos con Bildu, solo recordarles que Montero ya quedó de mentirosa hace unos meses por decir esto mismo. Simplemente porque es mentir", enfatizó.

CASADO A SÁNCHEZ: "NO SE HAGA TRAMPAS AL SOLITARIO"

En su intervención inicial, Casado ha pedido también a Sánchez que "no se haga trampas al solitario" ni "malgaste la paciencia y los impuestos de los españoles en burda propaganda" porque España no sale "más fuerte" con casi 30.000 muertos en la pandemia, 50.000 sanitarios infectados, un millón de familias que no cobran el ERTE y "las colas del hambre".

Además, ha saludado que el jefe del Ejecutivo "por fin" se haya puesto la corbata negra por los más de 28.000 muertos en la crisis del coronavirus. "Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad", ha enfatizado, para añadir que a Sánchez ya no le queda "ni un solo partido político al que engañar" ni un solo español "al que mentir".

En su respuesta, Sánchez se ha quejado de que en esta pandemia, la "más grave en el mundo después de cien años", el PP no haya estado con el Gobierno de España y haya ejercido una labor que pasa, a su juicio, por "oponerse a cualquier cosa que haga el PSOE, Unidas Podemos o este Gobierno".

Además, ha afirmado que en estas diez semanas de la pandemia Casado solo se ha dedicado a "posar" y le ha animado a reflexionar por situarse "al ladito de la ultraderecha" y "empezar a parecer lo mismo" que Vox, algo que, a su juicio, es "un problema" para la democracia española.