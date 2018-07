Santamaría se abre a vender Génova, la sede que el PP reformó con dinero negro: "me lo plantean muchos afiliados"

La exvicepresidenta y candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que está dispuesta a estudiar la venta de la sede nacional de su partido de la calle de Génova de Madrid, después de que la justicia haya determinado que las obras que se realizaron allí se pagaron con dinero negro.

"Me lo han dicho muchísimos afiliados y muchísimos compromisarios que se preguntan: ¿'Esto de la sede de Génova no crees que es demasiado?' Como me lo han planteado muchos afiliados de base, yo creo que hay que darle una vuelta porque esa gente tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro con generosidad, humildad y volviéndonos a construir de abajo arriba", ha dicho Santamaría en una entrevista en la cadena Cope.

La exvicepresidenta también ha zanjado la discusión interna sobre la idoneidad de celebrar un debate con su rival en las primarias, Pablo Casado, para dejar claro que ella no es partidaria. "A mí personalmente debatir con el señor Casado me vendría muy bien. Me vendría muy bien contrastar preparación, experiencia, trayectoria, proyecto... Pero yo no estoy aquí para pensar en mí. Si pensara en mí diría: 'un debate ya'. He debatido con Alfredo Pérez Rubalcaba, con María Teresa Fernández de la Vega, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, con Albert Rivera... Personalmente, muy bien. Pero como quiero presidir el PP tengo que pensar en el PP. Y la confrontación entre compañeros solo ayuda al PSOE", ha considerado.

Respecto al resultado de la segunda vuelta de las primarias, en la que solo pueden votar los compromisarios del congreso que tendrá lugar los días 20 y 21, Sáenz de Santamaría ha asegurado contar ya con el apoyo de una mayoría. "He ganado en 30 de las circunscripciones, en la mitad del reparto territorial he sido la lista ganadora. Y Casado en 14", ha recordado. A renglón seguido, ha rechazado la teoría de que en los territorios donde resultó vencedora María Dolores de Cospedal, ahora sus compromisarios vayan a respaldar a Casado.

Por eso, buscando el voto de aquellos compromisarios que quieren que la nueva líder del PP sea una mujer, ha puesto en valor el papel de las candidatas frente a los candidatos: "Las señoras nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que los señores". Además, ha considerado que "España necesita y merece que una mujer sea presidenta del Gobierno".