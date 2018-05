Susana Díaz, ante la moción de Pedro Sánchez: "No puede haber concesiones a los independentistas que quieren destruir este país"

"No puede haber ni acuerdo ni concesiones con los independentistas. Quienes quieren destruir este país no pueden ser parte de la solución". Con esas palabras se ha expresado este lunes la presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, poco antes de entrar a la reunión del Comité Federal del PSOE en el que se estudia el apoyo del partido a la moción de censura planteada el pasado viernes por el secretario general, Pedro Sánchez. Ella ha abogado por que se pueda conseguir el apoyo de los partidos constitucionalistas, siempre para desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Dejando de lado las diferencias que han caracterizado la relación con Sánchez, Díaz ha respaldado sin fisuras la iniciativa del líder del PSOE. A su juicio, la dirección federal "ha actuado con responsabilidad, porque el PP está inhabilitado. Rajoy no puede seguir al frente del Gobierno de España y es lamentable la situación a la que se ha llevado a este país". Ella, ha dicho, siente una "profunda tristeza" por "lo que sienten los españoles por la bestial y brutal sentencia de la semana pasada". Además, ha proseguido, Rajoy "ha hecho como si no fuera con él".

"El PSOE siempre ha actuado con responsabilidad con España y en estos días lo ha hecho también. Lo que ha hecho ha sido utilizar un instrumento que pone la Constitución española y, a partir de este momento, espero que todos los partidos que responden al orden constitucional garanticen la gobernabilidad de nuestro país", ha dicho la presidenta andaluza. A su juicio, España "no merece lo que está viviendo estos días y no merece que el PP siga ni un minuto más al frente del Gobierno".

Díaz ha señalado, además, que será "inevitable" que se convoquen elecciones prospere o no la moción de censura, aunque no ha expresado su opinión acerca de si esos comicios se deben convocar nada más finalizar el trámite de la moción o más tarde. "No me corresponde a mí tomar estas decisiones", ha dicho. "Confío en que la dirección del partido actuará con la responsabilidad que siempre hemos tenido los socialistas con España". Ha insistido, asimismo, en que "el PP no puede estar ni un minuto más porque está inhabilitado y la imagen de este país y el sentimiento de los españoles no merecemos esto".

"O es la corrupción o es la limpieza"

También en la puerta de Ferraz, justo antes del Comité Federal, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguraba respaldar a pies juntillas las pretensiones de Sánchez. A su juicio, el secretario general del PSOE tiene que "escuchar a todo el mundo y presentar en la cámara su compromiso". También ha recordado que la atribución de convocar elecciones solo le compete al presidente del Gobierno. Por eso, respecto a una posible convocatoria nada más triunfara la moción ha dicho que eso le corresponde a Sánchez. "Especular en ese sentido ahora es perder el tiempo", ha dicho.

El líder de los socialistas catalanes considera que "la alternativa es muy clara: o es Rajoy o es Sánchez, o es la corrupción o es la limpieza, o es el pasado o es el futuro, o es el monólogo o es el diálogo". Así, ha insistido en que "la política española no puede seguir condenada por una hipoteca tan pesada como la que supone la corrupción del PP. Y, en una situación así, lo que le corresponde al primer partido de la oposición es presentar una moción de censura". Iceta no teme un respaldo de los grupos independentistas a la moción: "A mí no me complica nada la vida", ha dicho porque "aquí no va a haber ningún tipo de mercadeo".