Torrent replica a Arrimadas que no hay presidente por las "injerencias ilegítimas del Estado"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado este lunes a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, que la culpa de que no haya presidente en Catalunya no es suya, sino de las "injerencias ilegítimas del Estado" contra los dos candidatos que ha propuesto: Carles Puigdemont y Jordi Sànchez (JxCat).

Lo ha expresado en una carta enviada a la también jefa de la oposición y recogida por Europa Press en respuesta a una misiva previa de Arrimadas, en la que le pedía que desbloqueara la legislatura y compareciera en ante el pleno por la parálisis institucional actual.

Torrent responde que no tiene previsto comparecer en el hemiciclo, primero por no considerarse responsable de que no haya presidente, y segundo porque el Parlament no tiene previsto "el mecanismo" por el cual un presidente de la Cámara deba dar explicaciones ante el plenario.

"El control de los órganos de la Cámara --que él lidera como presidente de la institución-- se ejerce mediante los debates en la Mesa o en la Junta de Portavoces", concluye Torrent en la carta, que tiene fecha de este mismo lunes.

Torrent defiende que por ley solo puede proponer el candidato que tenga más posibilidades de superar con éxito una investidura y recuerda que, en las dos rondas de contactos que ha hecho, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez eran los únicos que podían tener los apoyos necesarios.

ADVERTENCIA

Le recuerda a Arrimadas que ella no se ha postulado como posible presidenta en ninguna de las dos rondas, y concluye que proponer un candidato que no sea el que saliera de las rondas de contactos sería "una grave vulneración" de sus funciones como presidente.

También defiende que tanto Sànchez como Puigdemont lograron acta de diputado en las elecciones del 21D y que tienen los derechos de representación política: "Mi deber es defender estos derechos", alega el presidente del Parlament.

"Le traslado, pues, mi voluntad de buscar la fórmula política que permita, tan pronto como sea posible, recuperar las instituciones y levantar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española", concluye Torrent.