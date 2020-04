Vox trata de capitalizar el descontento por la gestión del coronavirus a través de las asociaciones de afectados

Vox ha decidido utilizar la crisis generada por la COVID-19 para atacar al Gobierno y tratar de buscar rédito político. El partido de Santiago Abascal ha iniciado una ofensiva en todos los frentes contra el Ejecutivo que incluye también a las asociaciones de afectados que han proliferado en las últimas semanas, de las que intenta aprovecharse en su estrategia de desgaste contra PSOE y Unidas Podemos.

El partido ha anunciado donaciones económicas a esas plataformas por valor de más de 200.000 euros, dinero que podría acabar en una asociación creada por una ex alto cargo de Vox. En Andalucía, es el despacho de abogados propio líder de la formación de extrema derecha quien publicita la creación de una de ellas.

Francisco Serrano es, además de presidente de Vox en esa comunidad autónoma, abogado y fundador del despacho Serrano Abogados, el bufete que ha anunciado creación de la Plataforma de Afectados por el COVID-19. "La Plataforma surge en el despacho de manera natural y espontánea por la gran cantidad de personas y empresas que, ante el descontrol originado por la crisis sanitaria, ya han acudido en busca de asesoramiento y consejo", explicó en una entrevista su socio, Antonio García-Berbel.

En esa entrevista, García-Berbel detalla qué ha llevado al despacho a crear esa plataforma de afectados. Sin embargo, en conversación con eldiario.es este abogado niega el contenido de la conversación publicada por El Correo de España: "Jamás he dicho eso, desde el despacho no se crea la asociación. Es la sociedad civil se organiza de manera espontánea".

Lo cierto es que la propia web del despacho Serrano Abogados ha copiado íntegramente el contenido de la entrevista bajo el título "Serrano Abogados crea la primera Plataforma de Afectados por el COVID-19 de Andalucía" en un texto que comienza con la siguiente frase: "El comienzo del estado de alarma generó incertidumbre e inquietud a diferentes colectivos, lo que llevó al equipo profesional de Serrano Abogados a constituir en Andalucía la primera Plataforma de Afectados por el COVID-19".

En la entrevista alojada en la web del bufete de abogados hay frases atribuidas a García-Berbell -y que él niega- como esta: "La sociedad percibe que nuestros gobernantes no han cumplido sus obligaciones básicas con la más elemental diligencia, existiendo indicios de responsabilidad penal por delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Este es fundamentalmente el origen de la Plataforma de afectados por el COVID-19".

Captura de pantalla de la web Serrano Abogados.



Al final de la entrada en la web Serrano Abogados hay un texto en el que se informa de que se puede contactar con la plataforma a través de la web del bufete o que se puede "acceder directamente a la Plataforma desde el siguiente enlace: www.garcia-berbel.com donde se ha habilitado un formulario al efecto".

García-Berbell insiste en que el despacho que comparte con Francisco Serrano no ha creado esa asociación y que su bufete se ha limitado a asesorar a los afectados por el Covid-19 que les han pedido ayuda. Preguntado por quién está al frente de la plataforma, responde que no puede decirlo por protección de datos.

Además, durante la conversación con eldiario.es ha dudado de que la web del bufete alojase información sobre la plataforma y ha pedido tiempo para comprobarlo. "Lo colgaría quien lleva la web del despacho, vio una noticia sobre nosotros y la subiría, pero ya está borrada", dice, aunque el enlace sigue disponible y no ha sido borrado. "De todas formas, esa es la realidad virtual, no es la realidad real en la que yo me muevo", añade.

El contenido de la entrevista que promociona la asociación -y que García-Berbell niega- ha terminado plasmado en un escrito presentado ante el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA). Denuncian que el despacho de abogados ha incumplido las normas del CGAE y que procede imponerle una sanción, y tachan su conducta de "deleznable".

El escrito critica que el despacho de abogados "oferta sus servicios profesionales a las víctimas de la pandemia, en el mismo momento en que la sociedad española está sufriendo la misma" y que pretende "una evidente captación desleal de clientes". Recuerdan también que el CGAE establece que no se puede ofrecer servicios jurídicos a víctimas de catástrofes o sucesos que hayan provocado un elevado número de víctimas hasta transcurridos 45 días del hecho.

Por todo ello, ALA reclama que se abra un expediente sancionador al despacho de abogados de Francisco Serrano y se imponga la sanción que corresponda por la "la indignidad y deshonestidad de su conducta". Reclaman además que se les obligue a retirar la publicidad de la web.

Donaciones económicas a las plataformas de afectados

Vox también busca hacerse con el favor de otras plataformas mediante el anuncio de donaciones económicas. El pasado viernes 3 de abril, Santiago Abascal anunció que su partido donaría íntegramente las subvenciones que recibe el grupo parlamentario en el Congreso correspondientes a los meses de marzo y abril.

En total serían más de 230.000 euros que la formación de extrema derecha donaría a alguna de las plataformas de reciente creación, aunque no ha especificado a cuáles ni cómo se haría ese reparto. Parte de ese montante puede acabar en una asociación impulsada por una antigua integrante de Vox, Carmen Balfagón, que ha decidido crear la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19.

Balfagón, que trabajó en administraciones controladas por el PP -partido del que fue afiliada- hasta que dio el salto a Vox, afirma que tras su iniciativa no hay intereses políticos. Insiste en que no tiene ya ninguna vinculación con el partido de Abascal. Sobre su financiación, afirma que por ahora nutren del dinero de los impulsores de la plataforma pero que en breve se abrirá a cuotas de socios y donativos.

Por ahora, la asociación -que carece de web y por ahora no es posible afiliarse- ya ha tomado su primera iniciativa: una denuncia contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante el Tribunal Supremo. Una acción judicial similar a la que prepara otro abogado del entorno de Vox, José Ignacio Sánchez Rubio.

En su caso, se ha dirigido a varios medios para anunciar que un grupo de abogados penalistas de varios puntos de España "una querella contra todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros de España" a los que acusarán de la comisión de tantos delitos de homicidio por imprudencia como víctimas se adhieran a su acción judicial.

José Ignacio Sánchez Rubio es el presidente del partido Derecha Liberal Española. Fue militante del PP antes de pasarse a Vox, partido en el que se presentó a las primarias para la candidatura europea en 2014. Terminó abandonando esa formación entre fuertes críticas a Abascal.