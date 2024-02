Abascal asegura que si no existiera Sánchez, Feijóo “acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de realizar “un grave insulto a los españoles” con su cambio de postura sobre la ley de amnistía y el posible indulto a los líderes independentistas del procés.

“Si no existiera Pedro Sánchez el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España. Se queda en segunda posición, pero cerca del primer puesto”, ha declarado Abascal en X, a través de un mensaje en el que ha añadido que el giro del líder del PP “es un grave insulto a los españoles”.

Abascal ha respondido así a la revelación de que el PP estaría abierto a un indulto al líder de Junts y expresidente catalán, Carles Puigdemont, siempre que éste rinda cuentas ante la Justicia y renuncie al referéndum y la vía unilateral de independencia.

El reconocimiento por parte del PP de que consideró la amnistía a los líderes del procés el pasado verano, junto con su cambio de rumbo respecto a los indultos, y sumado ahora a las palabras de Abascal, constataría que la investidura de Feijóo se enfrentó a una combinación imposible: los votos de Junts eran incompatibles con los de Vox. El PP ha mantenido sin embargo hasta ahora que Feijóo no sacó adelante su investidura porque no quiso aceptar la amnistía, y no porque careciera de votos suficientes.

El líder del partido de extrema derecha ha añadido que la consideración de la amnistía, que el PP asegura haber rechazado en menos de 24 horas, “no nos hubiera durado un segundo”. Sin embargo, Abascal considera que es “aún peor” que el partido de Feijóo haya reconocido “que está dispuesto a indultar uno de los peores delitos cometidos por representantes públicos durante toda la democracia española”. Abascal se ha referido así al proceso independentista de Catalunya y además acusa al PP de “entrar en el marco político de Sánchez”.