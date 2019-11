El abogado general de la UE cree que Junqueras debe ser eurodiputado y tener inmunidad, ¿y ahora qué?

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, con lo que el Tribunal de Justicia la UE puede fallar una cosa distinta El Tribunal puede sentenciar siguiendo la línea del abogado general; hacerlo en sentido contrario; o no entrar en el fondo por considerarse competente El Supremo, incluso, podría retirar las cuestiones prejudiciales y no llegar a producirse una sentencia que puede jugar a favor de Puigdemont y Comín