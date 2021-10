La alcaldesa de Talavera (Toledo) se baja el sueldo: sé dónde estoy y sé actuar

Talavera de la Reina (Toledo), 28 oct (EFE).- La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha anunciado que se bajará el sueldo, que en 2020 ha sido el más elevado entre los regidores de Castilla-La Mancha, y ha resumido: "Sé dónde estoy, sé de dónde vengo, sé escuchar y por lo tanto sé actuar".

El anuncio lo ha realizado García Élez durante un receso del pleno municipal de este jueves, antes de la moción del grupo municipal Vox que proponía la reducción del sueldo de la alcaldesa tras conocerse que es la que más cobra de Castilla-La Mancha según los datos oficiales publicados por el espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) correspondientes a 2020.

El sueldo de la alcaldesa en 2020 ha sido de 74.624 euros, según el ISPA, consultado por Efe.

La alcaldesa ha explicado que se trata de una retribución "que este equipo de gobierno no se ha puesto, no se ha subido, sino que hemos heredado", pero no obstante ha reconocido que "existen desequilibrios" entre los salarios de los cargos públicos de Talavera de la Reina y municipios similares.

En este sentido, ha avanzado que “ya venimos trabajando desde hace meses para solucionar estos desequilibrios”.

La regidora municipal ha adelantado que los sueldos “serán revisados a la baja” y ha convocado a los portavoces de los grupos municipales para iniciar de forma conjunta dichas negociaciones.

“No lo quiero hacer de forma unánime, lo quiero hacer escuchando y trabajando con todas las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento”, ha indicado.

Tita García Élez también ha dejado claro que esta decisión “no solo va a afectar a esta corporación, sino que va a afectar a las corporaciones futuras”.