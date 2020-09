Almeida pide a Caballero que "ejerza de presidente de alcaldes y no de aliado de Gobierno" y fije ya reunión con Montero

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha solicitado este martes al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que "ejerza de presidente de los alcaldes y no de aliado de Gobierno" y organice ya una reunión entre los alcaldes contrarios al real decreto sobre financiación municipal y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Nos vamos a sentar con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero o quien nos diga el Gobierno de Nación. No tenemos preferencia en con quién sentarnos, pero sí la urgencia de llegar a una acuerdo para que podamos disponer de los recursos, de nuestros recursos, y suficientes para atender la situación económica y social", ha añadido Almeida preguntado por los periodistas esta mañana tras la reunión telemática que han mantenido regidores de diferentes ciudades críticos con el sistema de reparto de fondos municipales que propone el Ejecutivo central.

"En tiempos en los que se apela a la unidad es reconfortante que esta mañana 30 alcaldes que representamos a 13 partidos distintos de ideologías tan diferentes como el PDCat, ERC, BNG, Cs y demás se hayan reunido. No nos unía la tentación u objetivo de conseguir la derrota del Gobierno de la Nación, simplemente el municipalismo que nos guía a los alcaldes", ha señalado el primer edil madrileño.

De hecho ha afirmado que todos piensan que el real decreto ley es "una imposición unilateral e inaceptable" en estos momentos y que "no vale para solucionar los problemas de los ayuntamientos".

Almeida ha recordado que el alcalde de Zaragoza, organizador de este encuentro virtual, envió una carta a la ministra de Hacienda para reunirse y ella dijo que solo se reunía con el presidente de la FEMP. Por eso, ve lógico que ahora se implique Abel Caballero en lograr esta reunión a pesar de que apoyara el acuerdo "y que con su voto de calidad rompiera 40 años de unidad de municipalismo".

"Se tiene que poner de parte de los alcaldes y si alcaldes con distinta adscripción política y que representan a 11 millones de ciudadanos le piden que se gestione una reunión con Montero, Caballero debería gestionarla. Si aquí no nos sentamos no es porque los alcaldes no queramos. Aquí el que no quiere es el Gobierno de la Nación y nos parece inconcebible que esto pase. Tendrá que haber cesiones por las dos partes, pero hay que sentarnos y buscar esos puntos de acuerdo. Pero el presidente de la FEMP ha decidido que no quiere ejercer de presidente de los alcaldes, sino de aliado del Gobierno", ha esgrimido el regidor matritense.

Según ha indicado también, durante la reunión telemática de esta mañana han concluido que el real decreto no pude ser convalido en el Congreso porque no cuenta con la mayoría parlamentaria y por "el rechazo de una gran mayoría de alcaldes". "Queremos fijar un nuevo real decreto con tramitación rápida y urgente para dar una resolución rápida a los intereses de los ayuntamientos. Hemos perdido demasiado tiempo y no podemos perder ni un minuto más", considera Almeida.

Ahora, considera que toca reflexionar a los presidentes del Gobierno y de la FEMP. "Todos hemos hablado en positivo, en la defensa de los ciudadanos. Queremos negociar y llegar a un acuerdo provechoso para todos, asumir la situación económica y social a la que nos enfrentamos. Sánchez prometió negociar pero ayer la ministra de Hacienda dijo que son lentejas, que las tomas o las demás, que no hay otra opción, que es la única posibilidad que plantean encima de la mesa. ¿A quién tenemos que creer, a quien aceptamos la mano tendida del presidente o a la ministra de Hacienda que dice que no hay margen de negociación", se pregunta el alcalde de la capital.

Y es que se queja que mientras el Estado va a recibir 140.000 millones de Europa y las comunidades 16.000 millones del Gobierno central, los ayuntamientos no pueden tener la ayuda que requieren. "Nosotros en realidad le decimos al Gobierno que queremos utilizar nuestros remanentes de tesorería. Es cierto que luego hay otras partidas, como la relativa al transporte público. Pero lo que le pedimos al Gobierno de la Nación es usar los remanentes", ha dicho.

Y respecto a los municipios que no cuentan con remanentes de tesorería, José Luis Martínez apuesta por ayudarles. "No puede ser que el acuerdo de la FEMP se refiera a los ayuntamientos que tienen remanente. ¿o que los zaragozanos no tienen las mismas necesidades que los madrileños y se tienen que quedar en peor situación que los primeros?. Nosotros consideramos que no. No es una reivindicación en exclusiva de Madrid, sino de todos", ha concluido.