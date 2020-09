Almeida pide "tiempo" a los madrileños para demostrarles que su prioridad "es ser alcalde" antes que portavoz del PP

El alcalde comprende que hay "un riesgo" y entiende que haya "dudas" sobre su compatibilización de funciones

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los vecinos de la capital "tiempo" para poder demostrarles que su "prioridad" es ser el regidor de la ciudad antes que portavoz del PP.

"Entiendo las dudas de si me voy a dedicar más al partido que a la ciudad (...) No puedo decir que no hay un riesgo porque tengo una responsabilidad institucional y orgánica", ha reconocido Almeida en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha defendido que tiene en el foco "lo mucho que queda por delante" de los efectos de la pandemia del Covid-19 en Madrid.

Almeida fue nombrado portavoz nacional del PP en la última restructuración de la cúpula del partido ejecutada por su presidente, Pablo Casado, en la que, entre otros cambios, se relegó como portavoz en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo en favor de Cuca Gamarra.

Asimismo, ha recordado que no es "el primero" que compagina un cargo institucional y uno orgánico --por ejemplo el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, también es presidente del PSOE-M-- pero entiende que "en una situación como la actual" si se pide "dar un paso adelante" vale la pena "el esfuerzo" para poder cumplir ambas funciones.

Por otra parte, al ser preguntado por si su nuevo cargo le posiciona de cara a poder dirigir el PP de Madrid, ha rechazado este planteamiento ya que está "muy cómodo en la situación actuar". "El partido en la región necesita atención y refuerzo para poder llegar con nuestras políticas a todos los distritos y pueblos", ha señalado.

Al hilo, ha admitido que es complicado compaginar su puesto con "el de presidente" y ve que "funciona bien el actual esquema" con una presidencia del partido a nivel regional, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y él como alcalde de la capital.

Sobre Ayuso ha señalado que le felicitó "de forma inmediata" al conocer su nueva responsabilidad dentro del aparato del partido y que le dijo que "creía que lo iba a hacer muy bien" "Fue un mensaje absolutamente sincero. La relación entre nosotros es muy buena. Ha habido épocas de tensión entre la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. Ahora la relación es muy fluida, hablamos varias veces a la semana. Ella dice que soy su 'partner' y estoy orgulloso de serlo", ha concluido.