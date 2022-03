Podemos convoca a su máximo órgano el día 11 para abordar el conflicto en Ucrania

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano del partido, se reunirá el viernes, 11 de marzo, según han informado desde la formación que dirige la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. En la reunión se "abordará y debatirá sobre la situación política actual", por lo que, según explican fuentes de la dirección de Podemos, el Consejo servirá "para hablar de las consecuencias derivadas del conflicto de Rusia y Ucrania".

La apertura de máximo órgano de Podemos correrá a cargo de la propia Belarra, que ayer consideró que "todos los esfuerzos" de España respecto a la guerra en Ucrania "tienen que estar concentrados en el refuerzo de las vías diplomáticas" con el fin de que "se apruebe de inmediato un alto el fuego". "La guerra nunca es el camino", aseguraba durante una visita a la Comunitat Valenciana.

Belarra criticó la "vulneración gravísima del derecho internacional" por parte de Rusia. "Esta situación no la hemos provocado nosotros, la ha provocado Putin", insistió. Su apuesta, añadió, es "avanzar en vías democráticas". "Todo el tiempo que se mantenga esta guerra las consecuencias más duras las va a vivir la población. Tenemos que concentrarnos en que esta guerra se acabe lo antes posible. Que obtengamos una solución pactada", reclamó.

Unos minutos antes, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, consideraba también que "lo urgente" respecto a la invasión de Ucrania es "parar los ataques" por parte de Rusia que, a su juicio, "ha violado" la carta de la ONU sobre derechos humanos. "No es el momento de una mayor escalada militar", apuntó en rueda de prensa en la sede del partido, donde también celebraba la "posible vía de diálogo" abierta con las conversaciones en Bielorrusia.

Críticas a las medidas de la UE

Sánchez Serna, no obstante, no compartió algunas de las medidas anunciadas ayer por Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre todo en lo referido al envío de armas letales a Ucrania. "No se puede hacer la guerra en nombre de la paz", zanjó. Respecto al fin de la emisión en territorio de la UE de medios del Gobierno ruso como RT o Sputnik, el portavoz de Podemos consideró que esa "posible censura" inicia una "espiral peligrosa" que podría afectar a los periodistas desplazados en Rusia.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que es una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, no pretende enviar unilateralmente armas a Ucrania, como han anunciado países europeos como Alemania. El material que salga de España directamente será humanitario y defensivo (como cascos o chalecos antibalas), pero el "ofensivo" se canalizará a través del fondo europeo de apoyo a la paz de la UE.

Los veintisiete acordaron este fin de semana que se destinen 500 millones de euros de ese fondo a financiar a Ucrania: 450 de ellos serán para armamento y otros 50 para material humanitario.