Defensa asume el gasto en sueldos de los 1.500 efectivos de la Guardia Real que sirven a la monarquía

Ni la Casa Real cuesta los 8,4 millones de euros que figuran en los Presupuestos Generales del Estado bajo esa partida ni la Guardia Real –un organismo militar al servicio del rey– los 6,4 millones de euros que le atribuyen las cuentas públicas en el apartado del Ministerio de Defensa. Las nóminas de los 1.514 efectivos que a día de hoy componen el cuerpo no están incluidas en ese capítulo, sino que se sufragan con el gasto de personal de las Fuerzas Armadas, según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los salarios de los miembros de la Guardia Real, por tanto, se pagan al margen de los 6,49 millones de euros que los presupuestos asignaron a ese cuerpo en 2021. ¿Y qué incluye esa partida presupuestaria? Locales, suministros, vestuario, agua, alimentación, combustible, limpieza, o dietas, entre otras cosas, pero no los sueldos de la plantilla, que también corren, no obstante, a cargo del Ministerio de Defensa y no de la Casa Real [puedes consultar aquí el desglose del presupuesto de la Guardia Real].

La Guardia Real es un cuerpo al servicio del jefe del Estado, que está a las órdenes del Jefe del Cuarto Militar –un puesto de alta dirección de la Casa del Rey–, encargado de "proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a S.M. el Rey y a los miembros de su real familia que se determinen, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se ordene". Entre sus funciones está la protección del Palacio de la Zarzuela y del de Marivent cuando se desplaza la familia real, la "seguridad y honor" del Palacio Real o del Pardo, rendir honores militares e incluso "proporcionar asistencia sanitaria permanente a la familia real", entre otras.

Según explican desde la Guardia Real, cada uno de los ejércitos asume los costes laborales del personal que tiene destinado al servicio de la Casa del Rey. Un total de 877 integrantes del cuerpo pertenecen al ejército de tierra, 281 a la Armada, 256 al ejército del aire y 100 a los cuerpos comunes, que prestan servicios a los tres. "Son militares. Hoy están en la Guardia Real, pero igual mañana están en Líbano porque le toca a su correspondiente brigada", explican en Defensa.

El Ministerio que dirige Margarita Robles no ofrece el dato de cuál es el coste salarial de esos 1.514 efectivos, para poder hacer una estimación de cuánto gasto supone la monarquía para Defensa más a allá de los 6,49 millones de euros del mantenimiento de la Guardia Real. "Las partidas de todo el personal de las Fuerzas Armadas entran dentro del capítulo 1 de los Presupuestos. Todas las nóminas están centralizadas", responden desde el departamento de comunicación.

Sin embargo, Defensa ha declinado en el pasado dar datos sobre el coste que supone el personal de la Guardia Real, que se suma también a los ayudantes de campo que integran el Cuarto Militar. "Derivado de las funciones de guardia militar que tiene encomendadas la Guardia Real, el conocimiento de las retribuciones percibidas por los integrantes de dicha Unidad podría comprometer la seguridad del Jefe del Estado", argumentó el Ministerio en sus alegaciones ante un expediente abierto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por su negativa a informar sobre los costes de esos organismos que prestan servicio a la monarquía.

El coste de los más de 1.500 integrantes de la Guardia Real y los 6,49 millones presupuestados para el funcionamiento de ese estamento militar se suman a las decenas de partidas de distintos organismos que sufragan el grueso del coste de la jefatura del Estado, entre ellos la cantidad de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encargan de su protección y de la que no hay detalles. Así, Casa Real tan solo asume las nóminas de trece personas –once altos cargos y dos contratados– y son el Ministerio de la Presidencia –que, como informó este jueves elDiario.es, paga el sueldo de 146 funcionarios asignados a Zarzuela por un monto de 2,5 millones de euros– y Patrimonio Nacional los que abonan los salarios del personal que desarrolla su quehacer diario al servicio de la monarquía.

Patrimonio Nacional, además, se ha hecho históricamente cargo de gastos muy diversos asociados a la jefatura del Estado: el yate Fortuna que unos empresarios regalaron al rey Juan Carlos, la indemnización del despido se sus trabajadores o las obras de la casa de El Pardo en la que vivió la examante del emérito, Corinna Larsen, entre otros. El Gobierno cifra en 54 millones de euros los gastos asociados a la conservación, el mantenimiento y los suministros del Palacio de la Zarzuela entre 2005 y 2020 –ese año se presupuestaron 2,8 millones para ese tipo de inversiones–. Uno de esos contratos, por valor de 250.000 euros anuales, es para la conservación de tres piscinas para el uso del rey y su familia –una de ellas climatizada–.

Las finanzas de la Casa Real son una asignatura pendiente en materia de transparencia en España. El PSOE ha incluido en su ponencia política una alusión a la apuesta "por profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real" y sostienen que es algo que "coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado". En pleno escándalo por la salida del rey emérito y el goteo de noticias sobre sus cuentas opacas en el extranjero, Pedro Sánchez se mostró convencido de que Felipe VI dará pasos hacia "transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad". "Irán conociendo cómo se materializa esa hoja de ruta que señaló el rey Felipe VI en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad", expresó en su rueda de prensa de balance de año a finales de 2020. Por ahora no ha habido ninguna novedad.