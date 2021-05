El Gobierno cifra en 54 millones de euros el gasto en conservación y suministros a Zarzuela desde 2005

El Gobierno cifra en 54,3 millones de euros los gastos asociados a la conservación, el mantenimiento y los suministros del Palacio de la Zarzuela entre 2005 y 2020. Se trata de unos costes que paga el Estado al margen del presupuestos anual de la Casa Real de unos 7,8 millones y que se suma a otras partidas abonadas por los ministerios pero que que se destinan a la monarquía, como el personal que depende de Patrimonio Nacional o el Ministerio de la Presidencia; la seguridad, de Interior; la Guardia Real, de Defensa; o el parque móvil, de Hacienda. En el caso del mantenimiento del complejo de la Zarzuela, es Patrimonio Nacional el que se encarga de financiarlo a través de su partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado.

El rey solo tiene contratados dos empleados y once altos cargos a través de la asignación de la Casa Real

Saber más

"Los gastos que asume Patrimonio Nacional asociados al Palacio de La Zarzuela se consignan en un concepto presupuestario no tipificado, el 226.10 del programa 337A, en el que se incluyen todos los gastos de esa naturaleza (mantenimiento, suministros o conservación, entre otros)", explica la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, entroncada en el Ministerio de Presidencia, de la que depende Patrimonio Nacional, en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet. Además de la conservación del patrimonio histórico y cultural de España, la ley atribuye a la institución la titularidad de aquellos bienes que son propiedad del Estado y están "afectados al uso y servicio del rey y de los miembros de la real familia".

El Gobierno ofrece los gastos ejecutados y presupuestados para el Palacio de la Zarzuela -que actualmente se encuentran en torno a las 2,8 millones de euros anuales y que llegaron a superar los cinco millones-, pero no permite saber en qué se invierten concretamente. Por ejemplo, no responde a la cuestión planteada por Mulet de cuánto le ha costado a las arcas públicas la remodelación y mantenimiento del chalé en el que se hospedó la examante de Juan Carlos I Corinna Larsen ubicada en la finca La Angorrilla en el monte de El Pardo. "Hoy en día no es posible hacer un cálculo desagregado en el sentido solicitado en las iniciativas parlamentarias", se justifica el Ejecutivo en su respuesta.

Los datos que ofrece el Gobierno corresponden a las partidas presupuestadas en las cuentas públicas cada año por Patrimonio Nacional para el complejo de la Zarzuela [65,6 millones de euros entre 2005 y 2020] y lo que en total se ha ejecutado [once millones menos].







El año que más crédito se presupuestó fue 2010, en plena crisis económica, con un total de 5.385.500 euros, aunque no se invirtió todo y se ejecutaron 4.501.453 euros. Fue en 2007 cuando más se gastó en mantenimiento y conservación de la Zarzuela, con un importe total de 5,32 millones de euros, una cifra ligeramente superior a los 5,21 millones presupuestados. Entre 2013 y 2014 se produjo un importante salto a la baja. Frente a los 3.308.403,72 euros gastados en 2013, un año después la cifra se redujo a 1.623.301,86 euros. La cantidad se mantuvo en esos márgenes los ejercicios siguientes hasta 2017, cuando los gastos superaron de nuevo los dos millones de euros.

Dentro de esos gastos de mantenimiento y suministros al Palacio de La Zarzuela se encuentra el contrato adjudicado por Patrimonio Nacional a una empresa para la conservación de "instalaciones de edificios institucionales" valorado en más de 250.000 euros al año que incluye el cuidado de tres piscinas (dos de verano y una climatizada) de las que disfrutan los reyes y sus hijas. Ni el Gobierno ni la Casa Real dicen cuánto costaron las obras para la vivienda en la que se alojó Larsen, pero desde 2006 Patrimonio Nacional gastó 660.000 euros en mantener 39 casas forestales en el monte de El Pardo, entre las que se encuentra la de la finca de La Angorrilla.

La institución dependiente del Ministerio de Presidencia abona las facturas de gastos muy diversos de la familia real. Por ejemplo, en una respuesta también al senador de Compromís, el Gobierno admitió que entre 2000 y 2013 se habían gastado más de 25 millones de euros por el yate Fortuna que unos empresarios regalaron al entonces rey Juan Carlos. 24,8 millones de euros fueron a parar a los contratos de mantenimiento -incluidos los de la tripulación con la Unión Naval de Valencia, 7.883 euros en asesoramiento y asistencia técnica (Navantia S.A) y 995.229 euros en el seguro (AXA).

Patrimonio Nacional pone, además, a disposición de Zarzuela parte de su personal y paga los sueldos y las dietas de los tres ayudantes de cámara que se turnan para acompañar al emérito en Abu Dabi -esos viajes costaron entre agosto y diciembre 9.600 euros. El resto de trabajadores de la Casa real dependen del Ministerio de la Presidencia, Interior y Defensa -en el caso de la seguridad y la Guardia Real- y Hacienda, que dedica 60 conductores del Parque Móvil del Estado a los servicios de representación y de asuntos generales e incidencias tanto de la Jefatura del Estado como del personal al servicio de la Casa del Rey. Con su asignación de las cuentas públicas, el rey solo tiene contratados a dos empleados -por un importe de 92.100 euros anuales- y once altos cargos.