Bruselas abre una investigación formal a Meta por no combatir suficiente las injerencias extranjeras

Queda poco más de un mes para las elecciones europeas y la UE, que lleva tiempo preparándose para combatir la desinformación y las injerencias extranjeras en ese proceso electoral, da un paso más en su cerco a las redes sociales. La Comisión Europea ha abierto una investigación formal a Meta (la empresa de Facebook e Instagram) por el presunto incumplimiento de la ley de servicios digitales, que impuso a las grandes plataformas una serie de obligaciones, entre otras cosas, para combatir esas interferencias. Para Bruselas, la compañía de Mark Zuckerberg no está haciendo suficiente e incumple la legislación europea.

Entre los incumplimientos que ha detectado Bruselas están los fallos en la moderación de la publicidad. Según ha expresado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, eso lo aprovechan terceros para interferir y estafar. La Comisión Europea considera que Meta no hace lo suficiente para combatir los anuncios engañosos, las campañas de desinformación y las maniobras coordinadas de terceros en la UE. “La proliferación de tales contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores”, señala el gobierno comunitario en un comunicado. Fuentes comunitarias señalan que las redes sociales de la compañía han sido utilizadas “por campañas de interferencia rusa”.

Otro de los reproches que Bruselas hace a Meta es que no cuenta con una herramienta de supervisión electoral y su puesta en marcha es apremiante dado que los comicios europeos se celebran entre el 6 y el 9 de junio. En ese sentido, advierte de la eliminación de la herramienta CrowdTangle, que permite el seguimiento de las elecciones en tiempo real por parte de investigadores, periodistas y la sociedad civil, también a través de cuadros de indicadores visuales en directo. sin una sustitución adecuada.

Cinco días para notificar medidas

La Comisión Europea, que sostiene que el balón está en el “tejado” de Meta, da un plazo de cinco días a la compañía para que comunique la subsanación de la ausencia de ese servicio de supervisión electoral en tiempo real.

Bruselas también cuestiona el 'enfoque del contenido político' en las redes sociales Facebook e Instragram, que degradan ese tipo de contenidos en sus sistemas de recomendación, y considera que eso es otra vulneración de la normativa europea.

La otra pata que va a analizar es el mecanismo de notificación de los usuarios, que les permite denunciar los contenidos ilícitos en esas plataformas. para Bruselas, el mecanismo de las redes de Meta no cumplen los requisitos de la normativa porque no son fáciles de acceder ni usar. “La Comisión sospecha que Meta no ha establecido un sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones para presentar reclamaciones contra las decisiones de moderación de contenidos adoptadas”, apunta el comunicado.

Para Bruselas, Meta incumple preceptos de nueve artículos de la ley de servicios digitales y comenzará ahora un procedimiento formal, con inspecciones, solicitudes de información y entrevistas para determinar el alcance de los incumplimientos. El ejecutivo comunitario confía en que meta subsane los aspectos problemáticos, pero no prejuzga el resultado de la investigación. La normativa prevé multas de hasta el 6% de la facturación global de las compañías por su vulneración.

“Esta Comisión ha creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación selectiva y la manipulación de terceros países. Si sospechamos una violación de las normas, actuamos. Esto es así en todo momento, pero especialmente en tiempos de elecciones democráticas”, afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.