El órgano electoral boliviano garantiza la veracidad del voto con el nuevo censo

La Paz, 14 sep (EFE).- El órgano electoral de Bolivia se comprometió este lunes a que en las elecciones de octubre cada votante se traduzca en un voto, tras depurar el padrón para evitar duplicidades y otras irregularidades denunciadas en los fallidos comicios del año pasado.

"Hay un registro único por ciudadano, insustituible por su carácter biométrico, que garantiza un ciudadano, un voto, este es un padrón seguro", defendió el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.

El organismo electoral explicó en un comunicado que concluyó el saneamiento del censo de electores, que es la base para que el próximo viernes se sorteen los jurados, los ciudadanos que estarán en las mesas de votación supervisando el proceso el próximo 18 de octubre.

El censo, del que no transcendió el número final de electores, incluye a jóvenes que hasta esa fecha cumplen los 18 años que dan el derecho a voto, obligatorio para quienes residen en el país, salvo unas pocas excepciones justificadas por ejemplo por enfermedad, pues no hay votación por correo.

Además incluye a quienes regresaron al país durante la pandemia, ya que para residentes en el exterior no es obligatorio, y excluye a quienes no ejercieron su derecho en varias votaciones desde 2016, si no solicitaron su "rehabilitación".

El órgano electoral hizo especial hincapié en "la depuración de fallecidos", mediante cruces de datos con registros civiles e incluso cementerios.

Los comicios generales de octubre de 2019 fueron luego anulados entre denuncias de actas de votación que incluían fallecidos, electores que habrían votado varias veces y otras supuestas irregularidades aún bajo investigación judicial.

"Acudiremos a votar con un padrón debidamente saneado", aseveró Romero en el comunicado, pues "se incrementó aún más la confiabilidad, que puede ser verificada por ciudadanos, partidos y delegaciones de observación electoral".

La revisión afecta a medidas como el registro dactilar y la biometría facial de electores, según el tribunal electoral.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó su preocupación por el número de bolivianos depurados en Argentina, al considerar que allí cuenta con "un gran caudal de votantes" su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS).

De más de 51.000 inhabilitados en el exterior, casi la mitad reside en Argentina, advirtió Choque ante los medios, mientras confió en que "se pueda corregir esto", para demostrar que el país "va a vivir un momento de democracia en el cual vamos a respetar el derecho constitucional que tiene cada individuo".

A las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados concurren ocho candidaturas y la del MAS aparece primera en las encuestas aunque sin margen para evitar una segunda vuelta.