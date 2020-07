El Parlamento venezolano deplora la "posición dictatorial" del ministro de Defensa

Caracas, 7 jul (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela deploró este martes la "posición dictatorial" del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, luego de que este asegurara que la oposición "no será poder político jamás" en el país "mientras exista una Fuerza Armada" como la actual.

Al final de un debate virtual, la Cámara aprobó una declaración en la que rechazan "la deplorable confesión y posición dictatorial (...) que deja en evidencia que la soberanía de la nación está secuestrada por el régimen usurpador".

A juicio de los diputados, con estas declaraciones, Padrino "se aparta de los valores republicanos y el mandato constitucional de servir exclusivamente a la nación".

El acuerdo legislativo recuerda que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el artículo 328 de la Constitución, es una "institución sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación" y "en ningún caso (está al servicio) de persona o parcialidad política alguna".

Por lo anterior, la AN que lidera Juan Guaidó hizo un llamado "urgente" a la comunidad internacional para que exprese "su rechazo y condena a estas dictatoriales declaraciones".

Asimismo, piden a gobiernos extranjeros "aumentar la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro, para que cese la usurpación de funciones".

GUAIDÓ LLAMA A DESLIGARSE

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, llamó a los militares a desligarse del pronunciamiento de Padrino al ponderarla como "una declaración complaciente con un grupo en el poder".

"No, general Padrino, no es usted quien decide quién accede al poder, no es un militar, es el pueblo de Venezuela, (...) Atención, Fuerza Armada, es momento de desligarse de tales pretensiones, de tales aseveraciones", dijo el opositor al término de este debate.

Cuestionó directamente al alto mando militar por permitir estas declaraciones y dijo a los militares que ahora queda de parte de ellos "recuperar el brillo del uniforme" y "honrar" la Constitución.

POLÉMICAS DECLARACIONES

Las palabras de Padrino, que desataron la furia de la oposición, fueron pronunciadas el domingo, durante los actos de celebración del Día de la Independencia de Venezuela.

"No serán poder político en Venezuela jamás en la vida (...) mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela (...) yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes, politiqueros", expresó.

Padrino aseguró que una parte de la oposición la conforman políticos "apoyados por Estados Unidos" y rechazó que estos dirigentes hagan reclamos a la FANB.