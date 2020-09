El PP actuará respecto a Kitchen cuando haya imputaciones y niega una refundación

Madrid, 15 sep (EFE).- El Partido Popular tomará medidas respecto a los implicados en Kitchen cuando se produzcan imputaciones y pide no prejuzgar ni hacer juicios paralelos a la espera de la investigación, al tiempo que niega la necesidad de refundarse, cambiando sus siglas o trasladándose a una nueva sede.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la “suspensión de militancia” si se confirme la implicación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal o del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz “se tiene que acordar en el momento en el que se produzca la imputación”, según ha afirmado este martes en una entrevista con TVE.

El portavoz del PP ha subrayado que su partido no niega que los hechos investigados, un supuesto entramado de espionaje creado por ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, serían “graves” “en caso de confirmarse” y que se tomarán medidas, pero ha pedido respetar el proceso judicial y la presunción de inocencia.

Martínez-Almeida, que pide igualdad de trato respecto a Podemos, cree que no hay necesidad de que el PP cambie su denominación y su sede, pues están orgullosos de sus políticas aunque no de “determinadas prácticas” ya "sentenciadas" y de las que se responsabilizan y "arrepienten".

Ha agregado que nadie pidió al PSOE que cambiase sus siglas por su implicación en los GAL o en el caso de los ERES: “No estoy diciendo el ‘y tú más’, sino el ‘y tú qué’”.

Preguntado sobre si el expresidente Mariano Rajoy estaría al tanto de los hechos que se investigan ha apuntado que sería “imprudente” hacer hipótesis y ha subrayado que fue “un gran presidente” de Gobierno y del PP y que mantiene su confianza en él.

El portavoz del PP cree además que no hay rendijas para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP condiciona a que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, y a que Podemos no influya en la elección porque “no puede pretender gobernar a los jueces quien entiende que no hay que respetar al Poder Judicial”.

Además, defiende la investigación parlamentaria de la gestión de la pandemia y la de la financiación de Podemos porque el Gobierno debe rendir cuentas y porque se refieren a hechos actuales, al contrario que la que busca dilucidar lo ocurrido en Kitchen.