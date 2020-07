Exconseller de Exteriores dice que ignoraba el caso de acoso sexual

Barcelona, 29 jul (EFE).- El exconseller de Acción Exterior Alfred Bosch ha afirmado este miércoles que ignoraba que en su departamento hubiera un caso de presunto acoso sexual por parte de su ex jefe de gabinete Carles Garcias, y que si lo cesó meses antes de saberlo fue por el "trato duro" que mantenía con otros trabajadores.

Bosch ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para dar explicaciones sobre los hechos que condujeron a su dimisión el pasado 9 de marzo tras conocerse que en su departamento había habido un caso de abusos sexuales, si bien él ya había cesado al presunto agresor en enero, tres meses antes.

El exconseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia ha explicado que él no tuvo conocimiento de los presuntos abusos sexuales hasta el mes de marzo, y que si no había activado el protocolo de la Generalitat era por "falta de indicios", ya que no había ninguna denuncia.

Ha negado, en consecuencia, haber "encubierto" a su exjefe de gabinete, y ha amenazado con querellarse contra las diputadas Noemí de la Calle (Cs), Aurora Madaula (JxCat) y Esperanza García (PP) por haberlo insinuado, ya que, ha dicho, "encubrir es un delito y me reservo la posibilidad de emprender acciones" por difamación.

"Ni oculté ni encubrí", ha recalcado Alfred Bosch para asegurado el exconseller para reiterar que desconocía este presunto caso de acoso sexual en su departamento.

Según Bosch, lo único de que era consciente antes de marzo es que Garcias mantenía un "trato duro" y "unas relaciones laborales difíciles" con otros trabajadores del departamento, "tanto mujeres como hombres", que afirmaban sentirse "presionados".

No consideró sin embargo, que estas tensiones llegaran a ser "acoso laboral" y mucho menos "acoso sexual" porque no hubo nadie que le advirtiese de este extremo, ha insistido.

Bosch ha admitido "errores" en la gestión del caso y que fue por ello por lo que dimitió como conseller, y ha precisado que, entre dichos errores, figuraba el de haber confiado en su exjefe de gabinete y no haber sabido "poner las antenas" para saber lo que ocurría.

Según ha declarado, no tuvo la ocasión de apoyar a las mujeres víctimas de los abusos sexuales presuntamente cometidos por Garcias porque, ha asegurado, ni siquiera sabe "quiénes son" ni conoce sus nombres, y ha subrayado que a él le gustaría que presentaran denuncias judiciales "para poder llegar hasta el fondo del asunto".