El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha vuelto a pronunciar este jueves ante una hipotética amnistía. Sin conocer aún el contenido de la norma que están pactando el PSOE y las fuerzas independentistas, el máximo jefe de los populares ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de haber llevado a España al “borde del precipicio constitucional”.

A su juicio, esa ley convertirá en “represor” al Tribunal Supremo“ y ”legitimará“ el discurso del independentismo, que ”saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado“. A su entender, no es ”digno“ de ejercer el poder por aceptar el ”chantaje“ de los independentistas.En un desayuno informativo organizado por Europa Press para presentar la conferencia de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Feijóo ha asegurado que Sánchez ”da todo“ a los independentistas ”sin pedir otra cosa que le dejen permanecer en el poder“.

Dicho esto, ha diferenciado entre estar y ejercer el poder. “Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo y mucho menos estar en el poder nada tiene que ver con ser digno de ello y, en mi opinión, Sánchez no lo es”, ha aseverado. “Sabemos que en las próximas horas, minutos o ahora mismo será capaz de superarse con una indignidad mayor. Tras llevar al Gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante”, ha proclamado, para añadir que el acuerdo de Sánchez con los independentistas no existiría si no fuera por “su necesidad” y su “exclusivo interés particular”.

Feijóo ha afirmado que esa Ley de Amnistía, que “ocultó” al conjunto de los españoles, incluidos sus votantes, convertirá en “represor” al Tribunal Supremo y será “un golpe a los cimientos de la independencia del Poder Judicial”. Es más, ha dicho que “debilitará” el Estado de las Autonomías “acrecentando los privilegios de una minoría política y acabando con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución”.

El líder del PP ha señalado además que este paso “legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado”. “Sánchez les da todo sin pedir otra cosa que les dejen permanecer en el poder”, ha enfatizado.

Dilatar la ley en el Senado

Precisamente este jueves el PP ha presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía.

Según fuentes del PP que cita la agencia Europa Press, se pretende modificar el artículo 133 del Reglamento del Senado para que en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado pueda decidir si aplica del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados.

