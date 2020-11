Feijóo pide a los socialistas "auténticos" que no callen ante el pacto con Bildu

Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "ponerse en la piel de los socialistas auténticos no debe ser fácil" ante el pacto de su partido con EH Bildu para el apoyo a los presupuestos de 2021, por lo que les ha pedido que no callen, igual que "no callaron cuando les apuntaban las pistolas", en alusión a los años de ETA.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha opinado que este pacto logrado con la formación vasca es "muy malo para la democracia, para la moral, para la ética y para España", dado que no respeta la historia del país y "va a condicionar" el futuro.

"El daño que ha hecho la organización ahora llamada Bildu en la historia de España es conocido por más de mil familias cuyos miembros fueron asesinados. Y el daño futuro es desconocido, pero no será nada bueno", ha opinado Núñez Feijóo, que ha relacionado de este modo a la formación independentista con la banda terrorista ETA.

Según Núñez Feijóo, el "actual PSOE" le ha "lavado la cara" a Bildu, algo "inconcebible para cualquier socialista "como se concebía antes ese partido".

El titular de la Xunta ha destacado que "muchos" de estos dirigentes o militantes socialistas de otras etapas "han hablado" en contra del pacto con Bildu, lo que ha agradecido, y ha animado al resto a no callarse y a hacer público su desacuerdo.

"Es lamentable que el presidente de España dependa, para la aprobación de los presupuestos, de Bildu: lamentable y afeable", ha concluido.