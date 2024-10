Feijóo vuelve a pedir la dimisión de Sánchez: “Es el uno en decadencia y el cero en servicio público”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una vez más la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, haya elevado la causa al Tribunal Supremo para poder investigar al diputado y exministro José Luis Ábalos por su “papel principal” en la trama. Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso al finalizar un Pleno en el que no ha intervenido. Eso sí, ha seguido sin confirmar cuándo le van a llamar a la comisión de investigación del Senado.

“Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su Gobierno y en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta”, ha dicho Feijóo, en referencia a los mensajes de wasap entre los miembros de la trama que investiga la justicia y que se referían al presidente como “el uno”. “Quiero decirles que por segunda vez en sede parlamentaria, vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del Gobierno. Es el uno en decadencia y el cero en servicio público y futuro de nuestro país”, ha añadido.

“Lo que estamos viviendo, que afecta directamente al presidente del Gobierno, nunca, jamás lo habíamos vivido en 46 años de democracia y por mucha información que hubiese salido en los últimos días, en las últimas semanas o por la que queda por salir, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la Presidencia del Gobierno.

La realidad es que Feijóo ha pedido infinidad de veces la dimisión de Pedro Sánchez, aunque de forma más insistente desde la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y la carta con la que anunció una “reflexión” de cinco días para decidir si continuaba al frente del Gobierno, como finalmente sucedió. Tanto él como sus portavoces lo han hecho una y otra vez con el jefe del Ejecutivo y con muchos de sus ministros. Esta misma mañana, con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Feijóo ha hecho una enumeración de los acontecimientos que, según él, deberían suponer la dimisión inmediata de Sánchez. “El juez dice textualmente que hay indicios fundados y serios que el 'número dos' del señor Sánchez [en realidad, exnúmero dos, ya que dejó de ser secretario de Organización del PSOE hace tres años] formase parte de una organización criminal. Es imposible que todo esto sucediese sin conocimiento del uno, es decir, del señor Sánchez”, ha apuntado.

Feijóo ha mencionado el 'casun “Gobierno o Koldo', pero también se ha referido a la investigación contra Begoña Gómez. ”La realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del Gobierno, el único político del que su pareja ha abusado de dependencias oficiales para hacer negocios privados, objeto de investigación judicial, es el presidente del Gobierno“, ha sostenido.

Pese a pedir la dimisión de Sánchez, Feijóo ha asegurado que su partido no va a citar todavía a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado, de cuyo listado de comparecientes forma parte hace meses. El PP, que controla la Cámara Alta con mayoría absoluta, podría llamarle a comparecer cuando quisiera pero, de momento, no lo ha hecho ni lo hará en un futuro inmediato.

“El señor Sánchez va a comparecer en el Senado cuando tengamos toda la información judicial disponible o al menos todo aquello que consideremos suficiente”, ha asegurado a preguntas de los periodistas. “Hoy tenemos más información para hacer el listado de preguntas que al señor Sánchez. Pero quién sabe, a lo mejor tenemos más información dentro de unos días o dentro de unas semanas”, ha despejado.

Ayuso y su “estado anímico”

Feijóo, además, ha defendido la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir este viernes al Palacio de la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez, algo que el propio Feijóo consideró “un error”. El líder del PP ha destacado que Ayuso le informó “el primero” del plante al presidente, y ha señalado que “es atacada de forma sistemática”. “Cómo no voy a entender que cualquier persona con estas condiciones simplemente desde el punto de vista anímico no está en condiciones”, ha zanjado.

El líder del PP ha sostenido que el Gobierno utiliza como cortina de humo a la presidenta de Madrid para tapar “la corrupción a borbotones”, su “división” interna y con sus socios o que “un tren esté a punto de chocar con otro con un centenar de viajeros”. “Yo llevo algunos tiempos en política y le puedo asegurar que no me voy a despistar. Yo comprendo que lo que pretende el Gobierno es hablar de la señora Ayuso, pero lo que quieren saber los españoles es lo que está pasando en su Gobierno”, ha dicho.

Feijóo ha asegurado que “por supuesto” que apoya a la presidenta, aunque el mismo lunes su equipo más directo mantuvo que, como dijo en septiembre, el líder del PP cree “un error” no asistir a la cita en Moncloa, aunque ya entonces se mostraron “comprensivos” con Ayuso.

“Desde el domingo que comentamos esa decisión le dije que por supuesto lo entendía”, ha apuntado Feijóo este miércoles. “¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática, cuando en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, le llama corrupta el propio presidente del Gobierno. Y cuando varios ministros insisten, cuando no tiene un atisbo de ninguna cuestión pendiente en un juzgado, se insiste en que es una corrupta y a su familia se le llama delincuente confeso?, ha añadido, en referencia a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien reconoció varios delitos fiscales por medio de su abogado.

“¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones?”, ha apuntado. Feijóo ha zanjado: “Ha dado las explicaciones correspondientes. A mí el primero. Insisto, a mí el primero, y después a ustedes”.