Montero y Bolaños se lanzan al ataque contra el PP y detienen su ofensiva en el Congreso

El PP había preparado para este miércoles una ofensiva en el Congreso por los escándalos de corrupción que afectan directa o indirectamente al Gobierno. Siete diputados del PP contra dos ministros: la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el de Presidencia, Félix Bolaños. Solos en su lado de la bancada azul por la ausencia de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y hasta 11 miembros del Consejo de Ministros que han acudido a Portugal a la cumbre luso-española, ambos se han bastado para despejar las preguntas y salir al ataque ante las nuevas revelaciones sobre Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

La consigna del día en las filas del PP era clara: instalar la idea de que el Gobierno no tiene salvación posible, después de que uno de los principales dirigentes del partido, Elías Bendodo, reconociera a puerta cerrada que lo más probable es que Sánchez logre sacar los Presupuestos Generales de 2025 y, por tanto, amarrar la legislatura.

La secretaria general Cuca Gamarra ha abierto fuego: “Saquen sus manos de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. Dejen ustedes de utilizarlas para tapar su corrupción, ya nada les va a salvar”. Gamarra ha señalado el “legado perverso” de un Gobierno, que, ha dicho, está “nervioso” por un “pen drive” del exministro y señalado por el ‘caso Kolo’ José Luis Ábalos, una referencia expresa a un titular de uno de los medios de cabecera de Alberto Núñez Feijóo.

Montero le ha espetado que el PP hace “política basura” y ha defendido que “España va bien” tras dar lectura a las últimas previsiones de crecimiento económico. “Lo que ustedes expresan es una absoluta frustración porque no tiene proyecto político. ¿Qué propuesta hacen en materia de vivienda? ¿Qué planes tienen para los jóvenes, para las pensiones? Ninguno”, ha zanjado la vicepresidenta primera.

Tras Gamarra ha llegado el turno del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien le ha reprochado a Montero el ‘caso ERE’, porque la vicepresidenta fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, y el actual ‘caso Koldo’. “A cada gobierno en el que participa le saltan escándalos. ¿Causalidad o casualidad?”, ha ironizado. “Tiene una cátedra en mirar hacia otro lado”, ha añadido. “si no sabía nada, debe dimitir. si lo tapó, debe dimitir porque no nos merecemos un gobierno corrupto”, ha zanjado.

Montero se ha revuelto contra quien fue su sucesor al frente de la economía andaluza, y le ha recordado que su gobierno continuó con los pagos de los ERE que la justicia ha considerado que fueron aprobados por un procedimiento ilegal. Así, Bravo ha terminado justificando su propia acción de gobierno, mientras Montero ha aprovechado para lanzarle los problemas fiscales y judiciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: “Señor Bravo, usted que era o es inspector de Hacienda, ¿le dijo a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas? ¿Que no puede deducirse en las empresas la compra de un Rolex, de un saxofón, de un viaje de gastos que son absolutamente impropios y que son privados?”, le ha espetado durante la sesión de control al Gobierno.

Este mismo miércoles, la cadena Ser ha publicado que la pareja de Ayuso intentó desgravarse el alquiler de dos vehículos usados en sus vacaciones con la presidenta madrileña, y que la Comunidad de Madrid pagó con dinero público el uso de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

También ha seguido la senda diseñada la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, quien ha espetado que “la mentira y la corrupción son los hilos conductores del ‘sanchismo”. “El fiscal general todavía no ha dimitido y los españoles no lo entienden. Esto es algo más que Koldo, hay 11 ministerios implicados y ‘pen drives’ que guardan algo muy gordo”, ha dicho. Fúnez ha puesto en duda “el rescate de Air Europa”, al que ha catalogado como “uno de los mayores éxitos de la trama Koldo”.

Montero le ha recordado que la justicia ya ha dicho que no ve problemas en el rescate durante la pandemia a la principal aerolínea privada de España (en realidad, dos préstamos que se están devolviendo). “Se inventan sin rubor cualquier cuestión que les permita alimentar un discurso que oculta que no tienen proyecto para España”, le ha dicho. “Solo quieren avivar el fuego de la corrupción con noticias falsas para que los pseudomedios le den publicidad”, ha añadido. La vicepresidenta ha contrapuesto la “agenda completa” del Gobierno frente a la ausencia de propuestas del PP.

Bolaños, segundo round

La ofensiva del PP ha seguido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha respondido cuatro preguntas consecutivas del principal partido de la oposición. El primero en lanzarse contra él ha sido el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien ha ironizado sobre la “soledad” de Montero y del propio Bolaños.

Tellado ha sostenido que el resto del Gobierno está “a la fuga”, algo que que dijo ayer en una rueda de prensa, y ha señalado como “los últimos de Filipinas en defender al ‘clan de los lingotes” a los dos máximos representantes hoy del Ejecutivo. Otra referencia a una derrota insalvable.

Bolaños le ha comenzado recordando que los ministros que faltaban están en Portugal, en una cumbre con el país vecino. Miguel Tellado, haya ironizado con la aparente soledad en el Congreso de Bolaños y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Tellado les ha tildado de “los últimos de Filipinas a defender al 'clan de los lingotes”, mientras el ministro le ha recordado que Pedro Sánchez y demás ministros asisten desde hoy a una cumbre entre España y Portugal en el Algarve.

Bolaños ha respondido al ataque y le ha dicho a Tellado que está “muy nerviosos” por culpa de “esa jefa ejemplar que se va de vacaciones a costa de los contribuyentes madrileños”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Tellado ha dado el Gobierno por amortizado y ha asegurado que “la jefa” no es Ayuso, sino la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Bolaños ha zanjado: “Hay Gobierno para rato y señor Feijóo para un ratito”.

El ministro de la Presidencia también se ha enfrentado a Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha atacado al Gobierno por supuestamente usar las instituciones y colocar en ellas a afines como el Ángel García Ortiz. Bolaños le ha espetado: “¿Usted con quién está? ¿Con un defraudador fiscal o con el Fiscal que persigue el delito?”.

Álvarez de Toledo ha pasado del ataque a la defensa, y ha protegido desde su escaño a la pareja de Ayuso. “Esa persona a la que usted llama delincuente confeso es tan presuntamente inocente como usted”, le ha respondido. Bolaños la ha acusado de esparcir bulos, y de tener experiencia en hacerlo. El ministro le ha recordado que ella era la jefa de Gabinete del secretario general del PP entre 2004 y 2008, Ángel Acebes, uno de los principales propulsores de las falsedades sobre la autoría del atentado del 11-M. “Usted está con los bulos y con los delincuentes, la historia suya y la de su partido”, ha zanjado Bolaños.

Morant manda callar a Tellado

Ausente Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha optado por no acudir tampoco al Congreso, visitar un colegio concertado en un pau de Madrid y evitar así, un día más, a los periodistas. Feijóo no ha visto en directo el desarrollo de la sesión de control, que ha terminado con un gesto casi inédito, o que las cámaras de televisión del Hemiciclo no suelen captar.

La reciente incorporación de Óscar López como ministro de Transición Digital ha propiciado que el dirigente socialista sea el último de los ocupantes de la bancada azul, donde los miembros del gabinete se colocan por orden de antigüedad de sus respectivos departamentos. El escaño de López está justo delante de la dirección del PP: Feijóo, Gamarra y Tellado.

López ha recibido dos preguntas este miércoles, que también ha usado para atacar a la oposición. Pero a esas alturas los nervios en la bancada del PP eran evidentes. La sesión de control ha ido en un ‘in crescendo’ de interrupciones, pataleos y contínuas interpelaciones desde los escaños de la derecha contra el Gobierno y otros diputados.

Uno de los más activos en este capítulo siempre es el portavoz del PP. Tellado ha apostillado casi cada frase de López en voz alta, algunas veces incluso audibles desde el micrófono del ministro. Hasta que otra ministra, la de Universidades, Diana Morant, se ha hartado y se ha girado para recriminarle su actitud. “¿Pero te puedes callar ya?”, se ha podido leer en su boca a través de las pantallas Tellado le ha replicado algo y ella ha insistido: “Cállate”. Moran se ha vuelto a girar y ha murmurado para sí misma un claro “hostia, por favor” con el que se ha puesto fin a las preguntas de la sesión de control con las que el PP, una vez más, esperaba acorralar al Gobierno. Otra vez sin mucho éxito.